فى ذكراه.. قصة مأساة عبد الله محمود مع مرض السرطان

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عبد الله محمود، الذي ولد في 6 ديسمبر عام 1964، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2005، عن عمر يناهز 40 عامًا.

تخرج عبدالله محمود، من معهد الفنون المسرحية عام 1986، وتزوج من حنان البمبي، وأنجب منها ولدين هما "أحمد وعمر".

بدأ عبدالله محمود مشواره المهني كموظف في كلية الزراعة، دخل الفن عن طريق صديقه محسن محي الدين، وكانت بداية مع عالم السينما من الباب الكبير حيث شارك بفيلم "إسكندرية ليه؟"، مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

البداية الفنية لـ عبدالله محمود

عمل الفنان الراحل بمجال التمثيل في الصغر عندما كان يشارك في المسرحيات المدرسية وبرامج الأطفال، وبعد تخرجه من معهد التعاون الزراعي، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأ مسيرته الفنية من خلال مسلسل "البوسطجي" الذي أهله للمشاركة في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، منها: عصفور النار، أبواب المدينة، الأبرياء.

أما في السينما فقد قدمه المخرج الراحل يوسف شاهين من خلال فيلمه "اسكندرية ليه"، وشارك بعدها في العديد من الأفلام الهامة، منها: سواق الأوتوبيس، الطوق والأسورة، طالع النخل، المواطن مصري.

وفاة عبدالله محمود

صارع عبد الله محمود، السرطان، لمدة عامين متواصلين؛ حيث استقبل خبر إصابته وهو متماسك، وشرع في إنتاج أول بطولة له فيلم "واحد كابتشينو"، بمشاركة “حسن حسني، نشوى مصطفى، جيهان قمري”.

ويقول أحد المقربين من عبد الله محمود؛ إن آخر أمنياته قبل أن يموت، هي عرض فيلمه الأخير في الموسم الصيفي.

ودخل عبد الله محمود في غيبوبة عميقة ولفظ أنفاسه الأخيرة بإحدى غرف معهد ناصر، في يوم 9 يونيو 2005، عن عمر ناهز 40 عاما، ليكتب القدر نهاية واحد من أفضل النجوم المتميزين أصحاب الأدوار الثانية، والأولى في بعض الأحيان.