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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبطال الأمير ..أحمد عز وأمينة خليل يكشفون تفاصيل مثيرة عن العمل

احمد عز
احمد عز
علا محمد

قام المستشار تركي آل الشيخ بتشويق الجمهور لمسلسل الأمير بطولة أحمد عز، بعدما شارك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك مقطع فيديو من كواليس تصوير العمل المرتقب، الذي ينتظر أن يكون من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن جانبا من أجواء التصوير والتحضيرات التي يشهدها المسلسل، إلى جانب لقاءات مع عدد من أبطاله الذين تحدثوا عن تجربتهم داخل العمل.


وعبر أحمد عز ، خلال الفيديو، عن حماسه الكبير للمسلسل، مؤكدا أن فريق العمل يواصل التصوير بروح عالية ورغبة حقيقية في تقديم تجربة استثنائية للجمهور.

 وقال: بنشتغل مع مخرج كبير.. وكلنا متحمسين جدا وبنوعد إننا هنعمل حاجة مختلفة وإن شاء الله هتعجب الجمهور جدا.. انتظروا مسلسل الأمير.


كما اشارت أمينة خليل عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي تجمع فريق العمل، وقالت: مبسوطة جدا بفريق العمل ومتحمسة جدا وإن شاء الله اللي جاي أحلى أحلى، كما تحدث سامي الشيخ عن تجربته في العمل، مؤكدا حماسه الشديد للمشاركة في المسلسل، ومشيدا بزملائه وفريق التصوير، كما خص أحمد عز بكلمات إشادة قائلا إنه من ألطف الفنانين الذين تعاون معهم، مؤكدا أن أجواء العمل مميزة للغاية وتسهم في خروج المشروع بأفضل صورة ممكنة.


أما ياسمينا العبد فكشفت عن خوضها تجربة مختلفة من خلال مسلسل الأمير، موضحة أن العمل يتضمن عددا كبيرا من مشاهد الأكشن التي وصفتها بالمميزة، وقالت: المشاهد طالعة حلوة جدا وكلها أكشن ودي حاجة جديدة عليا.


يذكر أن مسلسل الأمير بطولة الفنان أحمد عز، ويضم كلا من: أمينة خليل، خالد الصاوي، سامي الشيخ، توبا بويوكستون، ياسمينا العبد، حمزة دياب، بجانب نجوم عالميين منهم: Pedro Alonso نجم مسلسل La Casa de Papel، والنجمة التركية Tuba، والمسلسل من تأليف صلاح الجيهني، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن المقرر أن يعرض في 2027.

المستشار تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ كواليس تصوير العمل المرتقب أحمد عز ياسمينا العبد مسلسل الأمير بطولة الفنان أحمد عز

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