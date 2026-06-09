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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبارك لأختي الغالية.. تركي آل الشيخ يحتفل بعقد قران شقيقته «الجوهرة»

تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
تقى الجيزاوي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عقد قران شقيقته الجوهرة، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب تركي آل الشيخ: «أبارك لأختي الغالية الجوهرة عقد قرانها على الشاب عبد المحسن بن عبد الرحمن الدغيثر، أسأل الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما السعادة والتوفيق والمودة والرحمة».

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين حرصوا على تقديم التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

وكان أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال الساعات الماضية، أن موسم الرياض المقبل سيعتمد اعتمادًا كاملًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية فقط، إلى جانب تركيزه على المسرحيات السعودية والسورية.

قرارات تركي آل الشيخ في موسم الرياض القادم:

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية... مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية."

قرار تركي آل الشيخ يستبعد للنجوم والأعمال المصرية

وقد اعتبر البعض أن صيغة القرار تحمل في طياتها استبعادًا لنجوم مصر والأعمال المصرية من موسم الرياض هذا العام، على عكس المواسم السابقة. وعلّق العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي على المنشور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "بالتوفيق"، "أحسن قرار"، "مصر رقم واحد".

تركي آل الشيخ موسم الرياض معالي المستشار تركي آل شيخ

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