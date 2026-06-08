أوزجي أوزاجارو في القاهرة لتصوير مسلسل الأمير.. شاهد

نشرت الفنانة التركية أوزجي أوزاجار، عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، صور تجمعها بالمخرج بيدرو ألونسو ، من مدينة القاهرة.

وقالت : أنا حاليًا في القاهرة في موقع تصوير مسلسل الأمير إلى جانب حماسي للعمل مع ستيفن هوبكنز، فإنّ مشاركة الشاشة مع بيدرو ألونسو - الممثل الذي لطالما أعجبت بفنه ورؤيته للعالم - هو حلمٌ تحقق. بالنسبة للممثل، أعظم مكافأة هي العمل جنبًا إلى جنب مع من يُلهمونه كل لحظة من هذه التجربة لا تُقدّر بثمن! .

الجدير بالذكر ان أوزجي أوزاجار وبيدرو ألونسو وصلا الي القاهرة لتصوير مشاهدهما في مسلسل الأمير مع الفنان أحمد عز في القاهرة.

والمسلسل من تأليف صلاح الجيهني، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن المقرر أن يعرض في 2027 "حصريًا على منصة شاهد"، ويقوم ببطولته الفنان أحمد عز.