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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيكون علامة فارقة.. تركي الشيخ ينشر كواليس من مسلسل الأمير

احمد عز
احمد عز

نشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو من كواليس مسلسل «الأمير» من بطولة النجم أحمد عز وأمينة خليل وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ستيفن هوبكينز.

وعلق المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية: «‏بإذن الله سيكون هذا المسلسل علامة فارقة في المحتوى العربي من كل النواحي».

وظهر فى كواليس الفيديو أبطال المسلسل وبعد المشاهد التي تم تصويرها فى مدينة الانتاج الاعلامى وميدان التحرير.

وعلق النجم أحمد عز داخل فيديو الكواليس: «يوم جديد في المسلسل والحمد لله الامور ماشية كويسة جدا».


وقالت أمينة خليل إنها سعيدة للغاية بالدور وبأبطال العمل وفريق المسلسل مؤكدة بأنها متحمسة للغاية متمنية بأن القادم احلى وأحلى.

يذكر أن مسلسل الأمير من بطولة أحمد عز وأمية خليل وعدد كبير من الابطال وهو تأليف صلاح الجهينى واخراج ستيفن هوبكنز.

المستشار تركي آل الشيخ مسلسل «الأمير بطولة النجم أحمد عز وأمينة خليل صلاح الجهينى

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