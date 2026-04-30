تركي آل الشيخ يكشف كواليس الأمير .. انطلاق التصوير بمشاركة أحمد عز وفريق عالمي

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية صورًا من كواليس مسلسل “الأمير”، الذي يقوم ببطولته أحمد عز، ومن إخراج ستيفن هوبكنز، كاشفًا عن انطلاق أول أيام التصوير وسط أجواء يسودها الحماس والتركيز.

وحرص تركي آل الشيخ على توجيه رسالة دعم لفريق العمل منذ البداية، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق خلال مراحل التنفيذ.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق عن المشروع، مؤكدًا أنه يُعد من أبرز وأضخم الأعمال الدرامية المنتظرة عربيًا.

ويقوم العمل على فكرة تركي آل الشيخ، بينما كتب السيناريو والحوار صلاح الجهيني، المعروف بأعماله في مجال الأكشن، فيما يتولى الإخراج ستيفن هوبكنز، في تجربة تستهدف تقديم مستوى بصري مميز.

ومن المقرر أن يضم المسلسل مجموعة من النجوم العرب والعالميين، من بينهم بيدرو ألونسو، في إطار عمل يسعى لمنافسة الإنتاجات الدولية.