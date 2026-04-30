منافس الزمالك .. اتحاد العاصمة يتوج بكأس الجزائر بالفوز على بلوزداد

تُوِّج فريق اتحاد العاصمة بلقب كأس الجزائر للمرة العاشرة في تاريخه، بعد انتصاره على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين، في مواجهة اتسمت بالقوة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

تفوق حاسم في النهائي

نجح اتحاد العاصمة في حسم اللقاء لصالحه بعدما سجل هدفين حاسمين عن طريق كاماجاتي وخالدي، ليمنحا الفريق الأفضلية في مواجهة لم تكن سهلة أمام شباب بلوزداد الذي حاول العودة في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة.

ورغم تقارب المستوى بين الفريقين، إلا أن الفاعلية الهجومية لاتحاد العاصمة كانت كلمة الفصل، ليحسم الفريق اللقب في مباراة نهائية اتسمت بالإثارة والتنافس الكبير.

هيمنة تاريخية على كأس الجمهورية

وبهذا التتويج، عزز اتحاد العاصمة مكانته كأكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس الجمهورية، بعدما رفع رصيده إلى 10 ألقاب كاملة، ليواصل كتابة التاريخ في المسابقة المحلية الأهم على مستوى الكؤوس.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على استمرارية الفريق في المنافسة على الألقاب المحلية، وترسيخ حضوره القوي في الكرة الجزائرية عبر مختلف الأجيال.

تفوق متكرر على شباب بلوزداد

كما حمل هذا التتويج دلالة خاصة، كونه جاء على حساب شباب بلوزداد في النهائي للمرة الثانية على التوالي، ما يعكس أفضلية واضحة لاتحاد العاصمة في المواجهات الحاسمة الأخيرة بين الفريقين، ويزيد من حدة التنافس بينهما في البطولات المحلية.