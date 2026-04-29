الزمالك يُحدّد موعد السفر إلى الجزائر لمُواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولي نادى الزمالك حددوا السفر إلى الجزائر يوم 6 مايو المقبل استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد “الغندور” عبر برنامجه ستاد المحور، نقلا عن مصدر مسؤول بالنادي في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور، أن النادى استقر على السفر إلى الجزائر قبل موعد المباراة بـ ثلاثة أيام، على متن طائرة عادية.

ويواجه الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أزمة كبيرة قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، بعدما تأكد غياب 10 لاعبين عن صفوف الفريق في مباراة القمة المقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.