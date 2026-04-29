اتحاد الكرة يفتح تحقيقًا عاجلًا بعد تسريب صورة من معسكر منتخب السيدات |تفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور إن اتحاد الكرة فتح تحقيقًا عاجلًا بسبب صورة مسرّبة داخل معسكر منتخب الكرة النسائية الأول لكرة القدم، خلال معسكره في السعودية.

وأضاف «الغندور»، عبر برنامجه «ستاد المحور»، أن منتخب السيدات خاض مباراتين وديتين أمام السعودية، وخلال المعسكر تم تسريب صورة للاعبات داخل «غرفهن الخاصة».

وتابع أن الصورة أغضبت اتحاد الكرة بسبب اختراق المعسكر، وتم فتح تحقيق عاجل مع اللاعبات لمعرفة اللاعبة المتسببة في نشر الصورة.

واختتم بأن التحقيق شمل أيضًا المدير الفني محمد كمال، مدرب المنتخب ومدرب نادي البنك الأهلي، بسبب «الأكل غير الصحي» الظاهر في الصورة وكيفية تناول اللاعبات لتلك الوجبات أثناء المعسكر.