الأهلي يدخل حالة طوارئ قبل قمة الزمالك .. وسياج من السرية على التدريبات

رفع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب درجة الاستعداد إلى أقصاها، معلنًا حالة الطوارئ داخل صفوف الفريق، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في قمة الكرة المصرية.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وفي إطار التحضير للمباراة، قرر ييس توروب فرض سياج من السرية التامة على التدريبات الجماعية للفريق، بهدف زيادة التركيز ومنع تسرب أي تفاصيل فنية قبل اللقاء المرتقب.

كما شدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة الابتعاد الكامل عن وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، لتفادي أي تأثيرات سلبية قد تنعكس على الحالة النفسية للفريق، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.

ولم يقتصر دور توروب على الجوانب الفنية فقط، بل عقد جلسات منفردة مع لاعبي الخبرة داخل الفريق، طالبهم خلالها بضرورة احتواء باقي اللاعبين نفسيًا ومعنويًا، في ظل تراجع الحالة المعنوية عقب الهزيمة الثقيلة بثلاثية نظيفة، والتي أثرت على حظوظ الفريق في سباق المنافسة على لقب الدوري.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة التوازن سريعًا قبل القمة، باعتبارها مواجهة خاصة لجماهير الناديين بغض النظر عن موقف الفريقين في جدول الترتيب.