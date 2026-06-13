فرج عامر: أشرف داري يرفض الرحيل عن الأهلي أو الخروج للإعارة

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ما يتم تداوله حاليًا يشير إلى رفض المدافع المغربي أشرف داري مغادرة النادي الأهلي، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، كما أنه يرفض أي تسوية مطروحة بشأن مستقبله.

رحيل أشرف داري

وودع المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، نادي كالمار السويدي بعد انتهاء فترة إعارته التي استمرت حتى نهاية الموسم، موجّهًا رسالة شكر وامتنان إلى جميع أفراد النادي.

وكان داري قد انتقل إلى صفوف كالمار على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تنتهي تجربته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ونشر اللاعب رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أعرب خلالها عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل النادي السويدي، مؤكدًا أنه شعر منذ اللحظة الأولى بأنه جزء من العائلة بفضل الاستقبال والدعم الذي حظي به من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وأشار المدافع المغربي إلى أن التجربة كانت ثرية على المستويين الرياضي والإنساني، موضحًا أنه اكتسب الكثير من الخبرات واحتفظ بذكريات مميزة ستظل عالقة في ذهنه لفترة طويلة.

وأضاف عامر أن هناك حديثًا متداولًا عن وجود مشكلة شخصية أخرى مرتبطة باللاعب، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية أو وجود تأكيد رسمي من النادي أو اللاعب بشأن هذه الأنباء حتى الآن.