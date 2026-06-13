مش هتحتاج لوحدات المرور.. كيفية التظلم على المخالفات المرورية إلكترونياً

في خطوة جديدة تدعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، أتاحت النيابة العامة خدمة تقديم التظلمات على مخالفات المرور بالكامل عبر بوابتها الإلكترونية.

وتستهدف هذه الخدمة تمكين أصحاب المركبات من تقديم طلبات الاعتراض على الغرامات دون الحاجة للتوجه إلى مقار وحدات المرور أو نيابات المرور المختصة، مع إمكانية تخفيض قيمة بعض المخالفات أو إلغائها نهائياً بعد فحص الطلبات.

تسهيلات غير مسبوقة للحد من البيروقراطية

وتأتي هذه الخدمة في إطار التوسع في ميكنة الخدمات القضائية والخدمية، حيث تتيح المنظومة الجديدة للمواطن متابعة تظلمه خطوة بخطوة من منزله.

وتخضع الطلبات المقدمة لفحص دقيق من قبل وكلاء النائب العام للتأكد من مدى استحقاق المخالفة أو وجود مبررات قانونية وفنية تتيح تخفيضها (مثل حالات تشابه أرقام اللوحات أو تكرار تسجيل المخالفة بالخطأ).

خطوات تقديم التظلم إلكترونياً

ووفرت النيابة العامة مساراً رقمياً سهلاً لتقديم الطلب عبر خطوات محددة:

1. الدخول على الموقع: زيارة موقع النيابة العامة الرسمي واختيار خدمات المرور

2. الاستعلام أولاً: الضغط على أيقونة "الاستعلامات" لمعرفة قيم المخالفات المسجلة على السيارة برقم اللوحة (حروف وأرقام أو أرقام فقط)

3. تقديم التظلم: الانتقال إلى أيقونة "التظلمات" واختيار نوع المخالفات (رخص القيادة أو رخص المركبات)

4. إدخال البيانات: تسجيل الرقم القومي لصاحب الرخصة، وبيانات الاتصال (رقم الهاتف المحمول)، مع كتابة سبب التظلم بشكل واضح

5. الموافقة على الشروط: قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة والموافقة عليها لإتمام إرسال الطلب

متابعة الطلب والنتيجة

ويمنح النظام المواطن "رقم طلب" خاصاً بالتظلم، يمكن استخدامه لاحقاً عبر أيقونة "متابعة الطلبات" لمعرفة القرار النهائي، حيث يتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتف المتقدم تفيد بصدور القرار، سواء بقبول التظلم وتخفيض الغرامة أو إلغائها، أو برفضه واستمرار القيمة المقررة.

الدفع والتوصيل للمنزل

وتكاملًا مع هذه الخدمة، أتاحت المنظومة ميزة سداد الغرامات المتبقية (بعد التخفيض) إلكترونياً عبر بطاقات الدفع البنكية أو ميزات الدفع الرقمي، مع توفير خيار شحن "شهادة براءة الذمة" (المخالصة) مباشرة إلى عنوان منزل المواطن عبر البريد المصري، لتنتهي الدورة الإجرائية بالكامل دون أي تلامس أو عناء.

ضبط 119220 مخالفة مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (119220) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (944) سائق تبين إيجابية عدد (31) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (393) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (91) سائق تبين إيجابية (3) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (10) محكوم عليهم بإجمالى (14) حكم ، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.