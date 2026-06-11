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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بالرقم القومي | الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا.. خطوة بخطوة

المعاشات
المعاشات
قسم الخدمات

​في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتحديدًا كبار السن وأصحاب المعاشات، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حزمة من الخدمات الإلكترونية السريعة التي تغني المواطن عن مشقة الذهاب إلى المكاتب التأمينية والتكدس في الطوابير.

​وتأتي خدمة "الاستعلام عن قيمة المعاش" على رأس هذه الخدمات الرقمية التي تحظى باهتمام ملايين المواطنين شهريًا. 

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وفي هذا التقرير، نستعرض لكم الدليل المبسط لكيفية معرفة قيمة مستحقاتكم التأمينية في دقائق معدودة ومن منزلك.

​خطوات الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش

و​وفقًا للمنظومة الرقمية التابعة للهيئة، يمكن لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الاستعلام عن القيمة المالية باتباع الخطوات الأربع التالية:

الدخول إلى المنصة الرسمية: الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" عبر الإنترنت.

إدخال البيانات الأساسية: كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش بدقة في الخانة المخصصة للاستعلام (يتطلب الأمر وجود حساب مفعل على الموقع بالرقم القومي وكلمة المرور).

طلب البيانات: الضغط على زر "عرض" لمعالجة الطلب وإظهار البيانات المطلوبة.

الإطلاع على النتيجة: ستظهر لك فورًا شاشة تفصيلية تمكنك من الاطلاع على بيانات المعاش بالكامل وقيمة الاستحقاق التأميني المسجلة بالنظام.

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​مزايا التحول الرقمي لأصحاب المعاشات

و​لا تقتصر الخدمات الإلكترونية للهيئة على توفير الوقت والجهد فحسب، بل تضمن أيضًا:

الشفافية الكاملة: تمكين المواطن من معرفة أي تفاصيل أو استقطاعات أو زيادات تطرأ على معاشه فور إقرارها.

الأمان الصحي والبدني: حماية فئة كبار السن من عناء التنقل والانتظار في الأماكن المزدحمة.

متاحة على مدار الساعة: تعمل الخدمة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية دون تقيد بمواعيد العمل الحكومية.

​وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تحديث بنيتها الرقمية باستمرار لتشمل خدمات أخرى مثل الاستعلام عن مدد الاشتراك التأميني، والاستعلام عن الاستقطاعات، تيسيرًا على ملايين المستفيدين من مظلة الحماية الاجتماعية في مصر.

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استدامة أموال المعاشات لعقود مقبلة 

وكان أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف المعاشات يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق أصحاب المعاشات وضمان استدامة الموارد المالية المخصصة لهم على المدى الطويل.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تأمين أموال المعاشات والحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الخطط الحالية تضع في اعتبارها ضمان الاستدامة المالية للمنظومة خلال العقود المقبلة، بما يصل إلى نحو 50 عامًا.

زيادة الأجور والمعاشات والحد التأميني

وأشار إلى أن قيمة أقساط المعاشات شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت من 227 مليار جنيه إلى 238.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس التطورات التي تشهدها منظومة التأمينات الاجتماعية والإجراءات المالية التي يتم تنفيذها لدعم استقرارها وتعزيز كفاءتها.

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