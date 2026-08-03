جامعة بنها تطلق دورة تدريبية متخصصة في إدارة البصمة الكربونية

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، بالتعاون مع اللجنة المركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني، دورة تدريبية مكثفة بعنوان "تقييم وإدارة البصمة الكربونية.. خطوة علمية نحو مستقبل مستدام"، وذلك في إطار حرص الجامعة على نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي وبناء القدرات في مجالات التحول الأخضر.



وأكد الدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذا لاستراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحياد الكربوني، وتأهيل الكوادر البشرية فى الهيئات والشركات للتعامل مع أحدث المعايير الدولية الخاصة بقياس وإدارة البصمة الكربونية، بما يسهم في تحسين الأداء البيئي للمؤسسات وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة.



وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الدورة تتناول عددا من المحاور المهمة، من بينها التعريف بمفاهيم الحياد الكربوني، ومنهجيات احتساب البصمة الكربونية، وتحليل مصادر الانبعاثات، وأدوات وبرامج القياس والتقييم، واستراتيجيات خفض الانبعاثات، وخطط الحياد الكربوني والاستدامة، إلى جانب دراسات حالة وتطبيقات عملية، والتعريف بالمواصفة الدولية ISO 17029، ومجالات الاعتماد، وبروتوكولات إعداد التقارير وفق المعايير الدولية.



وأشار إلى أن الدورة تستهدف المهندسين والباحثين وطلاب الدراسات العليا والمتخصصين فى الهيئات والشركات في مجالات الاستدامة والبيئة، ورواد الأعمال والمهتمين، لافتا إلى أن مدة الدورة يومان مكثفان بواقع خمس ساعات يوميا، ويحاضر بها الدكتور رامي محمد رمضان، مدير المركز المصري للزراعة الحيوية وعضو اللجنة المركزية الدائم لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني، ويحصل المتدربون في ختامها على شهادة معتمدة من جامعة بنها.

ويتم التسجيل فى الدورة من خلال اللينك التالي:

https://e-payment.bu.edu.eg/