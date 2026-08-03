وفاة رئيس مصلحة الطب الشرعي بالبحر الأحمر بعد صراع مع المرض

خيمت حالة من الحزن على الأوساط الطبية وأهالي محافظة البحر الأحمر، عقب وفاة الدكتور وليد محمد ناجي، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمحافظة، بعد رحلة مع المرض انتهت بتدهور حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة.

وعُرف الفقيد بين زملائه بحسن السيرة والإخلاص في أداء عمله، حيث ترك بصمة مهنية مميزة طوال سنوات عمله في قطاع الطب الشرعي، ونال احترام وتقدير كل من تعامل معه داخل وخارج نطاق عمله.

وأكد مقربون من أسرة الراحل أن حالته الصحية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، قبل أن يرحل تاركًا خلفه سيرة طيبة وذكرى عطرة بين زملائه وأصدقائه وأبناء المحافظة.

ومن المقرر أن تُشيع جنازة الفقيد عقب صلاة الظهر من مسجد الدهار الكبير بمدينة الغردقة، على أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر المسلمين بمنطقة الدهار، وسط مشاركة واسعة من أسرته وأقاربه وزملائه ومحبيه.

وتقدم عدد من القيادات التنفيذية والأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، إلى جانب أهالي البحر الأحمر، بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.