هدية من الدولة| ولادة مجانية لكل سيدة.. كيف تستفيدي من القرار؟

​يعكس القرار التاريخي لوزارة الصحة والسكان بإجراء عملية ولادة طبيعية مجانية لكل أم، اهتمام الدولة البالغ بصحة المرأة والطفل ويهدف بشكل أساسي إلى تشجيع العودة إلى الممارسات الطبية الآمنة وتقليل اللجوء غير المبرر للعمليات القيصرية.

و​إذا كنتِ بانتظار مولودكِ الأول، إليكِ كيف تستفيدين من هذه المبادرة خطوة بخطوة:

​1. التأكد من الشروط الأساسية للاستفادة

​للحصول على الخدمة المجانية، يجب أن تنطبق عليكِ الشروط البسيطة التالية:

​الحمل الأول: أن تكون هذه هي الولادة الأولى لكِ (بكريّة).

​المسار الطبيعي: أن تكون الحالة الصحية للأم والجنين تسمح بالولادة الطبيعية ولا تستدعي تدخلاً قيصرياً طارئاً أو حتمياً.

​الوجهة الطبية: التوجه إلى أحد المستشفيات التابعة لـ قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.

​2. خطوات الاستفادة من القرار (من الحمل حتى الولادة)

​أولاً: المتابعة الدورية المبكرة

لا تنتظري ليلة الولادة! توجهي لأقرب وحدة صحية أو مستشفى عام تابع للوزارة لفتح ملف متابعة حمل. فالمتابعة المستمرة تساعد الأطباء في التأكد من سلامتكِ وسلامة الجنين وتؤهلكِ للولادة الطبيعية الآمنة.

​ثانياً: تجهيز الأوراق المطلوبة

احتفظي دائماً بالأوراق التالية في حقيبتكِ بدءاً من الشهر الثامن:

​بطاقة الرقم القومي للأم (سارية).

​بطاقة الرقم القومي للزوج أو قسيمة الزواج.

​ملف متابعة الحمل والتحاليل والأشعات (السونار) التي قمتِ بإجرائها.

​ثالثاً: التوجه للمستشفى التابع للقطاع العلاجي

القرار يشمل جميع محافظات الجمهورية دون استثناء. عند بدء أعراض الولادة (الطلق)، توجهي مباشرة إلى قسم الطوارئ أو الاستقبال بمستشفى عام أو مركزي تابع لوزارة الصحة في محافظتكِ.

​3. ما الذي تشمله الخدمة المجانية؟

و​بموجب قرار وزير الصحة، تشمل الخدمة داخل مستشفيات القطاع العلاجي ما يلي:

​الفحص الطبي الشامل وفحوصات ما قبل الولادة الفورية.

​عملية الولادة الطبيعية داخل غرف عمليات مجهزة ومطابقة لمعايير الجودة.

​إشراف طاقم طبي وتمريضي مؤهل ومدرب على أعلى مستوى.

​الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة أثناء الولادة.

​رعاية ما بعد الولادة للأم والمولود والاطمئنان على مؤشراتهما الحيوية قبل المغادرة.

​نصائح هامة لرحلة ولادة آمنة ومجانية

يهدف هذا القرار إلى حمايتكِ وحماية طفلكِ؛ فالولادة الطبيعية تمنح طفلكِ مناعة أفضل، وتجنبكِ مخاطر جراحة القيصرية وفترة التعافي الطويلة الناتجة عنها.

​استشيري طبيبكِ: اسألي الطبيب المتابع لحالتكِ في المستشفى الحكومي عن تمارين التنفس وتجهيزات الولادة الطبيعية وكيفية الاستعداد النفسي لها.

​التزمي بالمستشفيات المعلنة: تأكدي من أن المستشفى تابع لـ "القطاع العلاجي" بوزارة الصحة، حيث إن المبادرة تشمل هذه المنظومة الواسعة المنتشرة في كافة المدن والمراكز.

​الاستفسار والدعم: في حال واجهتكِ أي عقبة أو رغبتِ في الاستفسار عن أقرب مستشفى يطبق القرار، يمكنكِ الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) للحصول على الدعم الفوري.