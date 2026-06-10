نقيب التمريض: الولادة الطبيعية تحقق فوائد متعددة للطفل

قالت الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض، إنّ من أهم الأسباب التي دفعت إلى إعادة ملف القبالة إلى صدارة أولويات المنظومة الصحية في مصر ارتفاع معدلات الولادة القيصرية، مشيرة إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في هذا النوع من الولادات.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ انخفاض معدلات الولادة الطبيعية يؤثر سلباً على صحة الأم والطفل، لافتة إلى أن كثرة العمليات القيصرية تؤدي إلى مضاعفات حقيقية قد تتجاوز 25% لدى الأطفال وحوالي 30% لدى الأمهات.

وتابعت أن الولادة القيصرية تتطلب استخدام التخدير، سواء كان تخديراً نصفياً أو أي نوع آخر من أنواع التخدير، وهو ما ينعكس سلباً على صحة الأم.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن إجراء جراحة دون ضرورة طبية يمثل عبئاً على المرأة، موضحة أن مضاعفات الجراحة تمثل قضية كبيرة بحد ذاتها.

وأكدت أن الولادة الطبيعية تمنح الأم فرصة للتواصل المباشر مع طفلها منذ اللحظات الأولى للولادة، إذ تكون في كامل وعيها وغير خاضعة لتأثير التخدير.

وواصلت أن هذا الأمر يسهم في بدء الرضاعة الطبيعية بصورة أسرع، كما يساعد على إدرار اللبن بصورة أفضل، ويقي المرأة من حدوث النزيف نتيجة الانقباضات الطبيعية للرحم بعد الولادة، موضحة، أن الولادة الطبيعية توطد العلاقة الحميمية بين الأم والطفل منذ لحظة الميلاد.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن الولادة الطبيعية تحقق فوائد متعددة للطفل، من بينها تقليل الحاجة إلى دخول الحضانات أو الإقامة بالمستشفى للأم والطفل.

وأوضحت أن مرور الطفل عبر قناة الولادة يساعد على نضوج الرئتين بصورة طبيعية، حيث تؤدي الانقباضات والضغط المصاحب للولادة إلى طرد السوائل الموجودة داخل الرئتين.

وأضافت أن هذا الأمر لا يتحقق بالطريقة نفسها في الولادة القيصرية، وهو ما قد يؤدي إلى احتياج بعض الأطفال إلى الرعاية داخل الحضانات، مشددة، على أن الولادة الطبيعية تتمتع بمزايا عديدة للأم والطفل، وتسهم في الحفاظ على حياتهما بصورة أفضل، فضلاً عن أنها أقل تكلفة من الناحية الاقتصادية.