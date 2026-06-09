قبل انتهاء من الامتحان.. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الثانوية الأزهرية بالشرقية

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري خلال أدائها الامتحان اليوم إلى آلام ولادة مبكرة أثناء تواجدها داخل اللجنة بمعهد فتيات أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وتبين أن الطالبة "آية ع. ال" كانت تؤدي الامتحان بصورة طبيعية، إلا أنها أصيبت بآلام الولادة بشكل مفاجئ قبل دقائق من قيامها بتسليم أوراق إجابتها.

وعلى الفور جرى تقديم الإسعافات اللازمة للطالبة قبل نقلها إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لاستكمال الفحوصات الطبية ومتابعة حالتها الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد الجنيدي وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية أنه يتم المتابعة الدقيقة لسير العملية الامتحانية والتكليف بضرورة المتابعة المستمرة وتقديم الرعاية والاهتمام لجميع الطلبة والطالبات.