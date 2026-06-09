عميد طب بشري الزقازيق يتفقد الامتحانات العملية للفرقة الأولى

تفقد الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق الامتحانات العملية لطلاب الفرقة الأولى للاطمئنان على انتظام أعمال اللجان وسير الامتحانات وفق القواعد المنظمة.

رافق عميد الكلية خلال الجولة الدكتور محمد بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب واحمد يوسف مدير عام الكلية حيث تفقدوا مقار اللجان واطلعوا على انتظام العمل داخلها ومدى توافر الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد عميد الكلية أهمية الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للامتحانات بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال اللجان وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة الامتحانات.

كما وجه بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب والعمل على تهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج.

وأشار إلي أنه تأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة الكلية على المتابعة الميدانية المستمرة لسير الامتحانات والتأكد من انتظامها وفق أعلى معايير الجودة والانضباط بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على حسن سير العملية التعليمية.