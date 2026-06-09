إجراء 290 عملية جراحية بمستشفيات صحة الشرقية في يومين

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان الفرق الطبية بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية نجحت في إجراء عدد ٢٩٠ عملية جراحية خلال ٤٨ ساعة، ما بين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وذات مهارة، إلى جانب العمليات الطارئة، مما يدل على حجم الجهد المبذول والعمل بروح الفريق داخل المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وإشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة الشرقية، وسرعة الإنتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، بما يضمن عدم وجود أي عمليات مؤجلة واستمرار تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بجهود مديري المستشفيات وجميع أعضاء الفرق الطبية بالأقسام المختلفة من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، مؤكداً أن إجراء هذا العدد من العمليات الجراحية خلال ٢٤ ساعة يترجم التطور الكبير في تحسين مستوى الأداء والتنسيق بين الأقسام الطبية المختلفة، موجهاً بضرورة الاستمرار في العمل بنفس الروح المخلصة للحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء، وتحقيق المزيد من النجاحات لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لوكيل المديرية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الصيدلة، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الخدمات الطبية، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة الدعم الفني واتخاذ القرار بالمديرية، تقديراً للجهود الإشرافية المبذولة لدعم الفرق الطبية ومتابعة انتظام العمل.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن إجمالي الـ٢٩٠ عملية التي تم تنفيذها خلال ٤٨ ساعة، وتمت بفضل الله بنجاح، شملت ١٤٧ عملية ضمن لست العمليات اليومية، منهم ٢٢ عمليات جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم الانتظار، هذا بالإضافة إلى ١٣١ عملية طارئة، وبجانب ١٢ عملية مؤجلة تم التعامل معها، في مختلف التخصصات الطبية، من بينها جراحة المخ والأعصاب وجراحة العيون والأوعية الدموية والعظام والجراحة العامة وغيرها، لافتاً إلى أن جميع الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالأقسام الداخلية والعنايات المركزة بالمستشفيات، وفقاً للحالة الصحية لكل مريض، لحين خروجهم تحسن بعد تماثلهم للشفاء تماماً.