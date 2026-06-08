الشهادة الإعدادية |فرحة وارتياح بالاسكندرية لسهولة الامتحان..وإحباط محاولة غش 15 طالبا بالقليوبية..ولا يوجد شكاوى بالشرقية

في إطار متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات و توفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات ورصد أية مخالفات أثناء أداء الامتحانات..

الإسكندرية

سادت حالة من الارتياح والفرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط وراعت الفروق الفردية بين الطلاب.

أغلب الأسئلة المباشرة

وأوضح عدد من الطلاب أن الامتحان تضمن سؤالين فقط احتاجا إلى قدر من التفكير والتركيز، بينما جاءت باقي الأسئلة مباشرة ومن داخل المنهج الدراسي، ما ساهم في سهولة الإجابة عليها.

وأضاف الطلاب أن زمن الامتحان المحدد بساعتين كان كافيًا للغاية للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها أكثر من مرة قبل تسليم أوراق الإجابة، مشيرين إلى أنهم خرجوا من اللجان في حالة من السعادة والاطمئنان.

وأكد أولياء أمور تجمعوا أمام اللجان أن أبناءهم أبدوا ارتياحًا كبيرًا من مستوى الامتحان، معربين عن أملهم في استمرار الامتحانات المقبلة بنفس المستوى من الوضوح والسهولة.

القليوبية

أحبطت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية محاولة غش جماعى حيث تم ضبط 15 طالبا بإحدي لجان مركز بنها عن طريق الموبايل وتم تحريز موبايلاتهم جميعا وفحصها وتبين ان الطلاب قاموا انشاء جروب خاص على تطبيق الواتس ليتم تبادل الاجابات عن طريقه.



وتمكنت المديرية وما ورد لها من معلومات قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعلي الفور تم ضبط الطلاب قبل استخدامهم للجروب واستعماله وتم فحص ال 15موبايل وإحالة الموضوع الي جهات التحقيق .



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين، مشددة على استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات ورصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش الإلكتروني، والتعامل الفوري مع أي محاولات للإخلال بالعملية الامتحانية أو نشر معلومات مضللة تثير البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

الشرقية

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، سير انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م، في يومها الرابع، والتي أدى خلالها الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية وسط أجواء من الانضباط والتنظيم داخل اللجان الأمتحانية.

احبطت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية محاولة غش جماعى حيث تم ضبط 15 طالب بإحدي لجان مركز بنها عن طريق الموبايل وتم تحريز موبايلاتهم جميعا وفحصها وتبين ان الطلاب قاموا انشاء جروب خاص على تطبيق الواتس ليتم تبادل الاجابات عن طريقه.

وتمكنت المديرية وما ورد لها من معلومات قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعلي الفور تم ضبط الطلاب قبل استخدامهم للجروب واستعماله وتم فحص ال 15موبايل وإحالة الموضوع الي جهات التحقيق .

أكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لسير الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة، مشيراً إلى انتظام أعمال الامتحانات وعدم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مع مواصلة رفع درجة الاستعداد بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وفي محيطها، ورفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مؤكداً أهمية توفير الإضاءة والتهوية المناسبة داخل اللجان، وضبط اللجان الامتحانية، وتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب، بما يسهم في أداء الامتحانات بسهولة وانتظام.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام يبلغ ١٤٧٧١٤ طالباً وطالبة داخل ٨٤٥ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، منهم ١٤٦١٢٧ طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة داخل ٨٢٤ لجنة، و١٥٠٥ طلاب بالشهادة الإعدادية المهنية داخل ١٣ لجنة، و٦٦ طالباً من طلاب الأمل للصم وضعاف السمع داخل ٧ لجان، بالإضافة إلى ١٦ طالباً من طلاب النور للمكفوفين داخل لجنة واحدة.

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أية شكاوى خلال اليوم الرابع للامتحانات، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطلاب طوال فترة الامتحانات.

فيما أعرب محافظ الشرقية عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائه وبناته من طلاب الشهادة الإعدادية، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لضمان نجاح العملية الامتحانية.