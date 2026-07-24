للأسبوع الثالث .. مسرحية الساحل الشرير ترفع شعار Sold Out | صور

شهدت مسرحية الساحل الشرير للفنان أشرف عبد الباقي إقبالاً جماهيرياً كبيراً للأسبوع الثالث على التوالي، والذى يعرض فى بورتو مارينا بالساحل الشمالي، حيث رفعت لافتة Sold Out بعد نفاد تذاكر العرض في وقت قصير، في تأكيد على النجاح الجماهيري الذي يحققه العمل خلال الموسم الصيفي.

كما حرص على الحضور لمشاهدة العرض عدد من الفنانين أبرزهم، صلاح عبدالله وعصام كاريكا وإسماعيل فرغلي، ويأتي هذا الإقبال الجماهيري بعد الإشادات الواسعة التي حظيت بها المسرحية، ما دفع القائمون عليها إلى مواصلة تقديم عروض جديدة خلال موسم الصيف، خاصة في ظل الأجواء الكوميدية التي يقدمها العمل.

قصة مسرحية الساحل الشرير

مسرحية "الساحل الشرير"، هي أولى عروض فرقة "سوكسيه"، وتدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي، حول المفارقات والمواقف المضحكة التي تنشأ نتيجة الصدام بين عائلتين من ثقافتين مختلفتين تجمعهما الظروف داخل مجمع سكني واحد في الساحل الشمالي، وما يترتب على ذلك من سوء فهم ومفارقات طريفة بين الجيران خلال فترة الإجازة الصيفية.

أبطال مسرحية الساحل الشرير

مسرحية "الساحل الشرير" تدور أحداثها حول المفارقات الإجتماعية في الساحل الشمالي بشكل كوميدي، وهي من بطولة كل من أشرف عبد الباقي وأحمد عبد الوهاب وكارولين عزمي وكريم عفيفي وإبرام سمير، والمسرحية من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج أشرف عبد الباقي.