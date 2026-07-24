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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

توقيف رضا الطالياني في المغرب بعد حادث سير.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

مغني الراي الجزائري رضا الطالياني
مغني الراي الجزائري رضا الطالياني
أوركيد سامي

ألقت السلطات المغربية القبض على مغني الراي الجزائري رضا الطالياني بمدينة المحمدية شمال الدار البيضاء، وذلك على خلفية تورطه في حادث سير أعقبته مواجهة مع عناصر الأمن، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مغربية، تدخلت الأجهزة الأمنية مساء الخميس 23 يوليو 2026، عقب وقوع حادث مروري كانت سيارة الفنان الجزائري أحد أطرافه، حيث انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت التقارير إلى أن عناصر الأمن لاحظت أن رضا الطالياني كان في حالة غير طبيعية وقت وقوع الحادث، إذ أفادت المعلومات بأنه كان تحت تأثير الكحول، وهو ما أدى إلى رفضه الامتثال لتعليمات رجال الشرطة، كما امتنع عن تسليم أوراق السيارة أو مغادرتها في بداية الأمر.

وكشفت المعاينات الأولية أيضًا عن وجود شخص آخر داخل السيارة برفقة الفنان، وقد تعرض لوعكة صحية نتيجة الحادث، ما استدعى تدخل سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في الوقت الذي واصلت فيه عناصر الأمن التعامل مع الموقف.

وبعد عدة محاولات لإقناع رضا الطالياني بالنزول من السيارة دون تصعيد، تمكنت قوات الأمن من توقيفه واقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية، لاستكمال التحقيقات والاستماع إلى أقواله بشأن ملابسات الواقعة.

وذكرت وسائل الإعلام المغربية أن النيابة العامة المختصة أصدرت قرارًا بوضع الفنان الجزائري رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات المتعلقة بحادث السير، إلى جانب شبهة القيادة تحت تأثير الكحول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

رضا الطالياني اخبار الفن نجوم الفن

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