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الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية

الجيش الكويتي
الجيش الكويتي

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية، في تطور جديد يعكس اتساع نطاق التصعيد العسكري في المنطقة، وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وتعرض عدد من دول الخليج لهجمات جوية.

ونقلت وسائل إعلام محلية وعربية، عن الجيش الكويتي، قوله: إن الدفاعات الجوية تتعامل مع هجمات بطائرات مسيّرة معادية، فيما لم تتضح على الفور تفاصيل إضافية بشأن عدد المسيّرات التي جرى اعتراضها أو طبيعة الأهداف التي استهدفتها.

ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة حالة تأهب أمني وعسكري مرتفعة، مع استمرار تبادل الهجمات بين إيران والقوات الأميركية في المنطقة.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت في بيانات سابقة أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد يسمعها السكان في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها أنظمة الدفاع الجوي. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية.

ويأتي التطور الأخير في ظل تصعيد إقليمي واسع، بعدما استهدفت إيران مواقع وقواعد عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة، بينها الكويت، وفق تقارير إعلامية. وتستضيف الكويت منشآت عسكرية أميركية مهمة، ما يجعلها عرضة للتداعيات المباشرة للصراع المتصاعد بين واشنطن وطهران. 

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن إيران استهدفت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، بالتزامن مع هجمات أخرى بطائرات مسيّرة وصواريخ في المنطقة.

ويثير اتساع نطاق الهجمات الجوية مخاوف متزايدة بشأن أمن دول الخليج واستقرار المنطقة، خصوصًا في ظل وجود قواعد ومنشآت عسكرية أميركية في عدد من الدول الخليجية. 

كما يرفع التصعيد من مستوى المخاطر التي تواجه حركة الطيران المدني والمنشآت الحيوية، ويزيد الضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية السكان والمنشآت الاستراتيجية.

ويأتي الإعلان الكويتي بالتزامن مع تقارير عن تصدي دول أخرى في المنطقة لهجمات إيرانية. وأفادت تقارير بأن الأردن أعلن اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت أجواءه، في مؤشر على اتساع نطاق المواجهة وتعدد ساحات التصعيد.

الجيش الكويتي منظومات الدفاع الجوي طائرات مسيّرة إيرانية إيران الولايات المتحدة دول الخليج

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