القبض على شخص تجرد من ملابسه وهدد المارة بسلاح أبيض في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص مجردا من ملابسه العلوية بالتلويح بسلاح أبيض بأحد الشوارع بالإسكندرية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) ، وتم بإرشاده ضبط (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى الواقعة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 21/ الجارى بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ، معللاً ذلك لقيام المارة بمضايقته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





