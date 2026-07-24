القبض على لصين حاولا سرقة تكسيف من منزل بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان بمحاولة سرقة وحدة التكييف الخاصة بأحد المنازل بالغربية ولاذا بالفرار.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة من (إحدى السيدات - مقيمة بذات الدائرة) بقيام (عاطلان "أحدهما له معلومات جنائية" – مقيمان بنطاق محافظة الغربية) بالشروع فى سرقة وحدة التكييف الخارجية المثبتة بشرفة شقتها ، ولواذهما بالفرار عقب قيام أحد المواطنين بتصويرهما.





أمكن ضبطهما وتم بإرشادهما ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى الواقعة")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





