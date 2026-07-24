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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر عيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أشهر أعيرة الذهب في مصر؛ تحركًا طفيفا داخل محلات الصاغة بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الجمعة 24-7-2026.

عيار 21 يرتفع

وارتفع سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا مقدار 15 جنيهًا في المتوسط.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا في آخر تحديث له 5985 جنيها.

الذهب يصعد

وارتفع سعر جرام الذهب 15 جنيهًا في المتوسط؛ ليصل بذلك لزيادة قيمتها 180 جنيهًا في أسبوع.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب 5985 جنيهًا .

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6840 جنيها للشراء و 6782 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو  6270 جنيها للشراء و 6217 جنيها للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5985 جنيها للشراء و 5935 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5130 جنيها للشراء و 5087 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 47.88 ألف جنيه للشراء و 47.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4063 دولار للشراء و 4062 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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