قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح: انفراجة أزمة إبراهيما نداي لا تضمن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية
وسط مشاعر الحزن.. تشييع جثمان القمص هدرا عطية بحضور الأنبا مكسيموس
مرض جنـ سي يثير الذعر في إسرائيل.. الإصابات تقفز 281% وتحذيرات من سلالات مقاومة للعلاج
سفيرة الاتحاد الأوروبي: ندعم المؤسسة العسكرية في لبنان ونواصل التعاون معها
رويترز: خام برنت يتراجع 5 دولارات مدفوعا بجهود صينية لإنهاء حرب أمريكا وإيران
الأردن يحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية
حسام موافي يوجه نصيحة مهمة لمرضى ارتجاع المريء: تجنبوا الشبع حفاظا على المعدة
تقارير: بيراميدز يسعى لخطف أسد الحملاوي من الدوري الروماني
زلزال في التكنولوجيا الإسرائيلية.. استقالة مؤسس موبايلي تهوي بالسهم 17%
فولباتو مهاجم أستراليا يسقط في فحص مخدرات بعد توقيفه بسبب السرعة
تحذير أمريكي من تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط.. وتوصيات بالاستعداد لإلغاء الرحلات
تامر حسني يحيي حفلا في أبوظبي.. 17 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فولباتو مهاجم أستراليا يسقط في فحص مخدرات بعد توقيفه بسبب السرعة

منتخب أستراليا
منتخب أستراليا
مجدي سلامة

ذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم الجمعة، أن المهاجم الأسترالي كريستيان فولباتو سقط في اختبار للكشف عن المخدرات خضع له على جانب الطريق إذ جاءت عينته إيجابية للكوكايين، وذلك بعد توقيفه للاشتباه في تجاوزه السرعة المقررة في سيدني.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن رجلا يبلغ من العمر 22 عاما أُوقف مرتين بسبب تجاوز السرعة، وخضع لاختبار للكشف عن المخدرات بعدما كان يقود سيارة من طراز بي.إم.دبليو بسرعة 109 كيلومترات في الساعة في منطقة لا تتجاوز السرعة المسموح بها فيها 60 كيلومترا في الساعة، وذلك على جسر أنزاك نحو الساعة 1:10 من صباح اليوم الجمعة.

وأضافت الشرطة أن السائق تلقى مخالفة مرورية بسبب تجاوز السرعة، كما جرى تعليق رخصة قيادته الدولية لمدة ستة أشهر، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن فولباتو هو السائق المعني، مستندة إلى معلومات وردت في بيان شرطة نيو ساوث ويلز.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إنه على علم بالاتهامات المتعلقة بأحد لاعبيه.

وأضاف متحدث باسم الاتحاد في بيان "تواصلنا مع اللاعب وسنواصل متابعة القضية وتقديم الدعم له طوال هذه الإجراءات" من دون الكشف عن هويته.

من جانبه، قال اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا إنه على علم بالتقارير المتعلقة بفولباتو، مؤكدا أنه سيضمن حصول اللاعب على الدعم اللازم.

ويلعب فولباتو في صفوف ساسولو الإيطالي، وسبق له تمثيل منتخبات إيطاليا للفئات السنية قبل أن يقرر تمثيل أستراليا دوليا قبل كأس العالم هذا العام.

ولم يصدر أي تعليق فوري من ممثلي اللاعب أو من نادي ساسولو بشأن الواقعة.

مهاجم أستراليا فولباتو مهاجم أستراليا كريستيان فولباتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

إيريني يسري

إيريني يسري ملكة جمال مصر ترفض تسليم التاج للملكة الجديدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

فتح باب التسجيل المبكر

تنسيق الجامعات 2026| عاجل لطلاب الثانوية العامة.. فتح باب التسجيل المبكر

نظامًا ذكيًا لكشف نعاس السائقين وإيقاف المركبة آمنًا

طلاب جامعة حلوان الدولية يطورون نظاما ذكيا لكشف نعاس السائقين

مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين

الأطباء البيطريين: لا مساس بمعاشات اتحاد المهن الطبية.. وتجميد الأموال يفقدها قيمتها

بالصور

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد