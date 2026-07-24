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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرطوبة عالية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل حالة الطقس للأيام الـ 5 القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 25 يوليو وحتى الأربعاء 29 يوليو 2026، حيث يستمر الأجواء مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، وشديدة الحرارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلاً على معظم المناطق.

حالة الطقس الأيام القادمة

وحذرت هيئة الأرصاد، من أن ارتفاع نسب الرطوبة يُزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين (2 إلى 4) درجات مئوية.

وحول الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة من (الشبورة والرياح)، يظل الطقس يشهد صباحاً من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) نشاطًا للشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فيما تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال فترة البيان، مما يقلل من حدة الشعور بالرطوبة ليلاً.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة (العظمى / المحسوسة)، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

درجات الحرارة الأيام القادمة

السبت 25 يوليو 2026:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38° — المحسوسة 40°
  • السواحل الشمالية: العظمى 30° — المحسوسة 34°
  • شمال الصعيد: العظمى 40° — المحسوسة 42°
  • جنوب الصعيد: العظمى 43° — المحسوسة 44°

 الأحد 26 يوليو 2026:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36° — المحسوسة 38°
  • السواحل الشمالية: العظمى 29° — المحسوسة 33°
  • شمال الصعيد: العظمى 37° — المحسوسة 39°
  • جنوب الصعيد: العظمى 44° — المحسوسة 45°

 الإثنين 27 يوليو 2026:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36° — المحسوسة 38°
  • السواحل الشمالية: العظمى 30° — المحسوسة 33°
  • شمال الصعيد: العظمى 37° — المحسوسة 39°
  • جنوب الصعيد: العظمى 43° — المحسوسة 44°

 الثلاثاء 28 يوليو 2026:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36° — المحسوسة 38°
  • السواحل الشمالية: العظمى 31° — المحسوسة 34°
  • شمال الصعيد: العظمى 37° — المحسوسة 39°
  • جنوب الصعيد: العظمى 42° — المحسوسة 43°

 الأربعاء 29 يوليو 2026:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37° — المحسوسة 39°
  • السواحل الشمالية: العظمى 31° — المحسوسة 34°
  • شمال الصعيد: العظمى 38° — المحسوسة 40°
  • جنوب الصعيد: العظمى 42° — المحسوسة 43°
حالة الطقس الطقس في مصر درجات الحرارة

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