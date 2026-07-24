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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دي ماريا يوجه رسالة إلى ميسي وسكالوني: ما حدث أمام إنجلترا كان تتويجا حقيقيا

أنخيل دي ماريا
أنخيل دي ماريا
إسلام مقلد

وجّه النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا رسالة دعم إلى ليونيل ميسي والمدرب ليونيل سكالوني، عقب انتهاء مشوار منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، معربًا عن أمله في استمرارهما مع "التانجو" خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات دي ماريا بعد خسارة فريقه روزاريو سنترال أمام بيلجرانو بنتيجة 2-1 في افتتاح منافسات بطولة كلاوسورا، حيث تحدث عن مشوار المنتخب الأرجنتيني في المونديال وما قدمه اللاعبون طوال البطولة.

فرحة كبيرة لكل الأرجنتينيين

وقال دي ماريا، في تصريحات نقلتها صحيفة "TYC Sports" الأرجنتينية: "الفوز على إنجلترا في نصف النهائي كان فرحة كبيرة لكل الأرجنتينيين، وكان من الواضح حجم السعادة التي عاشتها البلاد. سأظل ممتنًا دائمًا لكل أفراد بعثة المنتخب".

وأكد نجم الأرجنتين السابق أن مشوار المنتخب في البطولة كان مليئًا بالتحديات، مشيرًا إلى أن اللاعبين نجحوا في تجاوز أصعب اللحظات بفضل شخصيتهم القوية.

القوة اللازمة لتحقيق الانتصارات

وأضاف: "عانوا كثيرًا في كل مباراة، لكنهم وجدوا القوة اللازمة لتحقيق الانتصارات. في كرة القدم قد تفوز بالنهائي، وقد لا يحالفك التوفيق، لكنهم رفعوا اسم الأرجنتين عاليًا".

واعتبر دي ماريا أن ما قدمه المنتخب يستحق التقدير، مؤكدًا أن الانتصار على إنجلترا كان لحظة استثنائية بالنسبة له.

وأوضح: "ما حققه هذا الفريق، وخاصة الفوز على إنجلترا، كان تتويجًا لمسيرته. بالنسبة لي، انتهى كأس العالم عند تلك المباراة، لأنها منحت الشعب الأرجنتيني فرحة لا توصف".

مستقبل ليونيل ميسي

كما تحدث عن مستقبل ليونيل ميسي مع المنتخب، مؤكدًا أن قائد "التانجو" لا يزال قادرًا على العطاء رغم تقدمه في العمر.

وقال: "أتمنى أن يستمر ميسي مع المنتخب طالما أراد ذلك. في سن التاسعة والثلاثين أثبت أنه ما زال أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولا أعتقد أن هناك حدودًا لما يمكنه تقديمه".

وحرص دي ماريا أيضًا على الإشادة بالمدرب ليونيل سكالوني، معربًا عن أمله في استمراره على رأس الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين.

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يواصل سكالوني عمله مع المنتخب، لأن ذلك سيكون في مصلحة الجميع. لدينا جيل مميز من اللاعبين الشباب يبحث عن كتابة التاريخ، وهو الأقدر على قيادة هذه المرحلة، وآمل أن يبقى معنا".

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