بعد رحيله.. من هو فاروق هلال؟| محطات صنعت تاريخ أحد أبرز ملحني الأغنية العراقية

فقدت الساحة الفنية العراقية أحد أبرز رموزها برحيل الملحن الكبير فاروق هلال، الذي ترك إرثًا موسيقيًا امتد لعقود، وأسهم في تشكيل ملامح الأغنية العراقية الحديثة، من خلال أعمال لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور العربي، وتعاونات جمعته بكبار نجوم الغناء في العراق والخليج.

ويُعد فاروق هلال من الأسماء التي لعبت دورًا محوريًا في تطوير الأغنية العراقية، إذ نجح في المزج بين أصالة المقام العراقي والاتجاهات الموسيقية الحديثة، ليقدم ألحانًا حافظت على الهوية التراثية، وفي الوقت نفسه واكبت التطور الموسيقي.

بداية مبكرة مع الموسيقى

وُلد فاروق هلال في أجواء قريبة من الفن، وهو ما ساعد على اكتشاف موهبته في سن مبكرة. ومع شغفه الكبير بالموسيقى، التحق بقسم الموسيقى في معهد الفنون الجميلة، وتخرج عام 1957، ليبدأ رحلة فنية استندت إلى الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية، وهو ما انعكس على أسلوبه المميز في التلحين.

انطلاقته عبر الإذاعة والتلفزيون

مع بداية ستينيات القرن الماضي، انضم فاروق هلال إلى الإذاعة والتلفزيون العراقي، اللذين شكّلا آنذاك بوابة انطلاق أهم الفنانين والموسيقيين. وخلال تلك المرحلة، شارك في تقديم العديد من الأعمال التي ساهمت في تطور الأغنية العراقية وانتشارها، مع الحفاظ على طابعها الأصيل.

أشهر ألحانه

خلال مسيرته الفنية، قدّم فاروق هلال عشرات الألحان التي حققت نجاحًا كبيرًا، وما زالت تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور، ومن أبرزها:

يا صياد السمج

سألت عنك

خطار أجانا العشك

كالولي راح ومشى

علّمني عليك

تعاليلي



وتتميز هذه الأعمال بقدرتها على التعبير عن البيئة العراقية، من خلال ألحان حملت روح التراث وقدمت صورة صادقة عن الحياة والمشاعر الإنسانية.

تعاون مع كبار نجوم الغناء

امتدت بصمة فاروق هلال إلى عدد كبير من الفنانين، إذ تعاون مع نخبة من نجوم العراق والخليج، من بينهم:

مائدة نزهت

حسين نعمة

ياس خضر

عبد الله الرويشد



وساهمت هذه التعاونات في انتشار الأغنية العراقية عربيًا، وتعريف جمهور أوسع بالهوية الموسيقية العراقية.

مدرسة موسيقية تجمع الأصالة والتجديد

اشتهر فاروق هلال بأسلوبه الذي جمع بين التراث والتطوير، إذ اعتمد على المقامات والإيقاعات العراقية الأصيلة، مع توظيف توزيعات وأفكار موسيقية حديثة، مؤمنًا بأن الحفاظ على التراث لا يعني تجميده، وإنما تقديمه بروح تناسب كل عصر.

إرث فني يتجاوز التلحين

لم تقتصر مسيرة فاروق هلال على تلحين الأغاني فقط، بل كان له دور بارز في الإشراف الموسيقي، والمساهمة في تأسيس ورعاية عدد من الفرق الفنية، إلى جانب دعمه للمواهب الجديدة، وحرصه على الحفاظ على حضور الآلات الموسيقية العراقية في الأعمال الحديثة.

وبرحيل فاروق هلال، تخسر الموسيقى العراقية واحدًا من أبرز روادها، لكن أعماله ستظل شاهدة على مسيرة فنية حافلة، وإرث موسيقي أسهم في ترسيخ مكانة الأغنية العراقية على الساحة العربية.