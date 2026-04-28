الأهلي يؤجل قرارات العقوبات على اللاعبين بعد خسارة بيراميدز قبل قمة الزمالك

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تأجيل اتخاذ أي قرارات أو فرض عقوبات على لاعبي الفريق، عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، وذلك لحين الانتهاء من مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

ويأتي قرار إدارة القلعة الحمراء في إطار رغبة في فرض حالة من التركيز داخل صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، وإبعاد اللاعبين عن أي ضغوط قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر لها ضمن منافسات الدوري.

وتسعى إدارة الأهلي إلى غلق ملف الخسارة أمام بيراميدز مؤقتًا، وإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق، على أن يتم تقييم الأداء واتخاذ القرارات المناسبة عقب انتهاء مباراة القمة.