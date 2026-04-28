10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

يواجه الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أزمة كبيرة قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، بعدما تأكد غياب 10 لاعبين عن صفوف الفريق في مباراة القمة المقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويفقد الزمالك خدمات الثنائي عمر جابر وعمرو ناصر بسبب الإصابة، إلى جانب غياب أحمد حمدي، وسيف فاروق جعفر، وأحمد حسام، وبارون أوشينج، ومحمود الشناوي، وأنس وائل، والسيد أسامة، وأحمد الخضري لأسباب فنية، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير قبل اللقاء المنتظر.

ورغم الغيابات، يدخل الزمالك المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره نحو التتويج بلقب الدوري، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

وبات الفريق الأبيض بحاجة إلى 6 نقاط فقط من مبارياته الثلاث المتبقية لحسم لقب الدوري رسميًا دون النظر إلى نتائج المنافسين، إذ تنتظره مواجهات قوية أمام الأهلي وسموحة وسيراميكا.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في القمة، خاصة أن الفوز على الأهلي سيقرب الفريق خطوة كبيرة من التتويج، وربما يمنح المباراة طابعًا حاسمًا في سباق اللقب.

من جانبه، شدد معتمد جمال على ضرورة غلق صفحة المباريات الماضية والتركيز الكامل على مواجهة الأهلي، مؤكدًا للاعبيه أن جميع المباريات المتبقية لا تقبل أي تعثر، في ظل الهدف الواضح بالتتويج ببطولات الموسم، مع اعتبار لقاء القمة محطة مفصلية في حسم بطل الدوري.