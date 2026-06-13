قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة معتدلة ليلا.. تفاصيل
مدبولي: تسويات مرتقبة لمديونيات الهيئات الاقتصادية.. وندرس مسابقات لتحفيز المحافظات المتميزة
تحذير عاجل من الدواء للراغبين في التخسيس
تقرير: طهران تُغلق أنفاقاً نووية لحماية مخزون اليورانيوم
ثابت عند 444.. آخر تحديث لسعر الذهب في الصاغة السعودية
3 أرقام تاريخية تنتظر المغرب في مواجهة البرازيل.. تعرف عليها
مدبولي: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على مواجهة الأزمات العالمية
مدبولي: الاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات البنية التحتية والأولوية للصرف الصحي
مدبولي يشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لتطوير مدينة رشيد
112 غرفة وصيدلية بيطرية.. تفاصيل شلتر الكلاب الضالة الجديد بالقاهرة
مفيش دعم يستمر للأبد.. مدبولي عن الدعم النقدي: الفئات الأكثر احتياجا تحصل على أعلى قيمة نقدية
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز المقومات السياحية للمدن المصرية

كورنيش رشيد
كورنيش رشيد
محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير كورنيش رشيد، وذلك خلال مسار جولته اليوم؛ بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير الواجهات النيلية والمناطق ذات الطابع التاريخي والحضاري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز المقومات السياحية للمدن المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع تطوير الكورنيش، يستهدف توفير متنفس حضاري لأهالي المدينة وزائريها، مع الحفاظ على الهوية المعمارية والتراثية لمدينة رشيد، بما يعكس مكانتها التاريخية والثقافية.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة: يُعد كورنيش مدينة رشيد أحد أبرز معالم التطوير الحضاري التي تشهدها المدينة، حيث يمثل الواجهة النيلية الرئيسية لرشيد، وبوابة الوصول إلى العديد من مناطقها الأثرية والتراثية، بما يجعله شاهدًا على عراقة المدينة وتاريخها الممتد عبر القرون.

كما أشارت محافظة البحيرة إلى أن تطوير الكورنيش يأتي ضمن المشروع القومي لتطوير مدينة رشيد، ويمتد كورنيش رشيد من الطريق الدولي الساحلي بقرية الجدية وحتى ميناء الصيد بمدينة رشيد، بطول إجمالي يبلغ نحو 6 كيلومترات، ليشكل شريانًا حيويًا يربط بين العديد من المواقع المهمة داخل المدينة، ويوفر متنفسًا حضاريًا لأهالي رشيد وزائريها على ضفاف نهر النيل.

كما لفتت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن الكورنيش شهد تنفيذ وتطوير عدد من المراسي النيلية المهمة، من بينها مرسى الحرية، ومرسى المعدية، ومرسى دهليز الملك، بما يدعم حركة التنقل والخدمات النهرية، ويعزز من المقومات السياحية والترفيهية للمدينة.

كما أوضحت "عازر" أن أعمال التطوير تضمنت إنشاء وتطوير مجموعة من المحاور المرورية والميادين الحضارية، التي أسهمت في تحقيق السيولة المرورية وإبراز الطابع الجمالي للمدينة، ويأتي في مقدمتها ميدان "أنشودة رشيد" المقام أمام المسجد العباسي على الكورنيش، والذي يحمل دلالات تعبر عن الهوية التاريخية والثقافية لرشيد وتاريخها العريق.

ويمثل الكورنيش أحد أبرز المشروعات التي أسهمت في تغيير الصورة البصرية لمدينة رشيد، حيث أصبح مقصدًا للأهالي والزائرين للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمشهد النهري المتميز، فضلًا عن دوره في إبراز المناطق الأثرية المحيطة به وربطها بمسار حضاري وسياحي متكامل.

كورنيش رشيد رئيس الوزراء مصر رشيد اخبار الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

جثة بجوار معسكر إيران

العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

نيسان الكهربائية

نيسان تخفّض زمن تطوير سياراتها إلى النصف لمواجهة المنافسة الصينية

سعر بيجو e-208 GTi

بيجو تطرح أول سيارة GTi كهربائية بتسارع يخطف الأنفاس

الذكاء الاصطناعي

بأوامر أمريكية.. إيقاف برنامجين للذكاء الاصطناعي لدواعي الأمن القومي

بالصور

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

حملات طرق أبواب.. انتشار ميداني لأجهزة الشرقية لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون| صور

طرق الأبواب
طرق الأبواب
طرق الأبواب

محافظ الشرقية يوجه بإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق

اعمال رصف
اعمال رصف
اعمال رصف

محافظ الشرقية يوجه برفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

رامي صبري

قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد