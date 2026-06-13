رزان جمال: “أسد” خطوة مهمة فى مسيرتي الفنية.. ودرس اللهجة المصرية بسبب الفيلم.. حوار

رزان جمال :

"أسد" تجربة مميزة على المستوى الإنساني والمهني

محمد رمضان فنان ملتزم ومحمد دياب موهوب

خطفت الفنانة رزان جمال ، الأنظار إليها في فيلم “أسد” الذى يعرض حاليا فى السينمات، والذى تقدم من خلالها تجربة جديدة ومختلفة عليها من خلال شخصية مليئة بالاحاسيس والمشاعر الصعبة وهو ما خلق حالة من التحدي بداخلها من أجل تقديم الشخصية، كما يجب أن يكون، وهو ما دفعها الى بذل مزيد من المجهود حتى تتمكن من تقمص الشخصية وتأديتها بصورة تتماشى مع العمل الذى خلق حالة من الجدل الواسع منذ الإعلان عنه.

وأعربت رزان جمال، عن سعادتها بتحقيق الفيلم النجاح المرجو منه حتى الآن، خاصة أنه من الأعمال المختلفة عنما يعرض فى الفترة الحالية، ولذلك تراه عملا فريدا من نوعه كونه يعد ملحمة تاريخية ويجمع أيضا بين الأكشن والرومانسية.

ما الذى جذبك لفيلم “أسد” وتحديدا شخصية “ليلى” ؟

بداية مشاركتي في فيلم أسد، تمثل واحدة من أهم المحطات الفنية في مسيرتي، والعمل يحمل قيمة فنية كبيرة وتجربة مميزة على المستوى الإنساني والمهني، وقد تحمست لهذا العمل منذ اللحظة الأولي لقرائتى للسيناريو حيث لمس قلبي وشعرت ان شخصية ليلى مكتوبة خصيصا لي، وبرغم أن شخصية ليلى فتاة ذات أصول شامية الا أننى كنت حريصة على أن أتعمق بشكل أكبر فى العادات والتقاليد المصرية.

ماذا عن الصعوبات التى واجهتك أثناء تصوير الفيلم ؟

إن جميع مشاهد الفيلم صعبة للغاية على سبيل المثال على مستوى الحركة مشاهد الأكشن وركوب الخيل كانت صعبة ولكن على مستوى الاداء التمثيلي فى مشاهد قصة الحب والشخصية ذاتها كانت بالمسبة لى أصعب لانى بذلت مجهودا كبيرا لفهم الشخصية والتعمق فى مشاعرها واحاسيسها المختلفة، فضلا عن التصوير بملابس شتوية فى فصل الصيف وهو ما يمثل مجهودا صعبا.

ماذا عن نقاط التماس بينك وشخصية “ليلى” بفيلم “أسد” ؟

ليلى تتمتع بعديد من الصفات الجميلة التى تقترب الى المثالية ولعل من ابرزها الشجاعة والقوة وهو ما أتسم به أيضا ولكن فى نفس الوقت هناك جانب من الطيبة والنعومة وهناك كثير من التغيرات التى طرأت فى شخصيتي خاصة مع فقدان والدتي وعملي فى بعض الأعمال الفنية.

هل وجدت صعوبة فى اتقان اللهجة المصرية ؟

حرصت على اتقان اللهجة المصرية من خلال دراستها وقد استقطب مدرسة لغة عربية حتى تعلمنى اللهجة المصرية وبرغم من ذلك واجهة كثير من الصعوبات أثناء التصوير خاصة فى المشهد الأول الذى قمنت بتصويره فى العمل وهو “مشهد الولادة” الذى كان مرهقا للغاية.

ماذا عن كواليس العمل ؟

شهد العمل كواليس رائعة حيث سيطرت روح العائلة الواحدة بكواليس العمل وهو ما ظهر بقوة على الشاشة ولمسته بعد مشاهدتى للفيلم فى العرض الخاص وكل شخص فى هذا العمل كان حريصا لبذل أقصى مجهود لديه من اجل العمل فضلا عن حرصهم أيضا على توجيه الغير لتقديم عملا يحرتم عقلية الجمهور.

ماذا عن التعاون مع محمد رمضان ؟

محمد رمضان فنان ملتزم وسعدت بالعمل معه لانه من النجوم الذين يمتلكون موهبة كبيرة وهو من النجوم الذين يحرصون على متابعة كل صغيرة وكبيرة فى العمل بهدف الوصول الى أكمل صورة ممكنة للعمل الفني.

ماذا عن تعاونك مع المخرج محمد دياب ؟

محمد دياب من المخرجين الموهوبين ويعرف كيف يتعامل مع الممثل لتقديم افضل ما لديه من آداء كما انه يهتم بكل تفاصيل العمل الفني ولديه اصرار وعزيمة حتى يصل الى ما يتمناه ومتخيله من أجل العمل وقد سعدت بالتعاون معه وأتمنى أن نشارك سويا فى عمل فني آخر.