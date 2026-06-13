قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء حارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم
طالبة أزهرية: امتحان الفيزياء ليس صعباً وفي مستوى الطالب المتوسط .. فيديو
وزير الكهرباء يشهد توقيع عقد إقامة مركز قيادة رقمي متكامل للطاقة
واقعة صادمة قرب معسكر إيران.. العثور على جثة بجوار ملعب تدريبات المونديال
مقتـ.ل مصري في ولاية هامورج الألمانية.. وبيان غامض من الشرطة
اتحاد الكرة يوضح سبب حذف النجوم من قمصان منتخب مصر في كأس العالم
بطول 800 كيلو متر.. مدبولي يتفقد توسعة الطريق الساحلي الدولي
وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التطوير والزراعة بمحور التسعين الشمالي ومنطقة البنوك بالقاهرة الجديدة
نواف سلام: نطالب حزب الله بتنفيذ التزاماته وتغليب مصلحة لبنان
الجيش الأمريكي يؤكد استمرار وجود قواته في الشرق الأوسط والحفاظ على يقظتها
انفراجة وتوقيع وشيك .. كيف يتعامل الأهلي مع ملف تجديد عقدي الشحات وكوكا ؟
رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة معاناة سعد أردش مع السرطان ووفاته فى أمريكا

سعد اردش
سعد اردش
سعيد فراج

تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنان سعد أردش، الذى ولد في مثل هذا اليوم عام 1924، ورحل عن عالمنا في 13 يونيو عام 2008، عن عمر يناهز الـ 84 عاما.

قدم سعد أردش، العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى وعلامة فى تاريخ الفن المصرى.

سعد أردش وحياته

ولد سعد أردش فى 16 يونيو 1924 في مدينة فارسكور على ساحل البحر المتوسط شمال مصر، وتلقى تعليمه فيها حتى حصل على الشهادة الثانوية، وكان ناظر المدرسة الابتدائية في فارسكور حين التحق بها هو وحلمي البابلي والد الفنانة الراحلة سهير البابلي، والذي كان من أعظم التربويين، وكانت تربطه علاقة ذات طابع أسري بكل تلميذ، وفي المدرسة الثانوية بفارسكور، تعرف أردش على الشاعر الصوفي طاهر أبو فاشا الذي قاد تجربة المسرح المدرسي.

تعرف سعد أردش، على زوجته الفنانة التشكيلية الدكتورة نادية يوسف خفاجي على ظهر الباخرة المتجهة إلى إيطاليا والتي تحمل طلبة البعثة المصرية من مختلف التخصصات وتزوج منها إيطاليا عام 1959، وله من الأبناء ثلاثة، بنتان وولد هم "هالة وفريدة ومحمد.

تولى سعد أردش عدة مناصب، حيث عين مديرا للمسرح القومي 1970، ورئيسا لقطاع المسرح بوزارة الثقافة في ديسمبر 1983 وأحيل إلى المعاش في أكتوبر 1984، رئيس مجلس إدارة مجلة المسرح 1984 ومستشار تحرير مجلة الثقافة الجديدة 1992، كما رأس مهرجان القاهرة التجريبي في دورته الأولى 1988.

سعد أردش ومحمد رياض

فيما قال الفنان محمد رياض في حوار مع برنامج بالألوان الطبيعية على قناة دريم إن أردش صاحب فضل كبير عليه في مشواره الفني، خاصة في تعلمه اللغة العربية.

وأضاف محمد رياض: "أنا كنت خريج كلية علوم ونسيت العربي، وفي أول محاضرة مع أستاذ سعد، طلب مني أقدم حاجة، فقدمت أبيات للشاعر صلاح عبد الصبور، ولكنني نصبت الفاعل، فوبخني، وطلب مني دراسة اللغة العربية، وفضلت 3 شهور بذاكر النحو، وهو سبب إتقاني اللغة العربية".

وفاة سعد أردش

رحل سعد أردش في أمريكا، حيث كان يتلقى العلاج من مرض سرطان فى العظام، وذلك قبل ثلاثة أيام من احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثمانين.

الفنان سعد أردش ذكرى ميلاد الفنان سعد أردش ميلاد الفنان سعد أردش سعد أردش أعمال سعد أردش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

سكن لكل المصريين

كراسة شروط سكن لكل المصريين.. 8 مستندات أساسية لحجز شقق الإسكان 2026

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

تظلمات التموين 2026

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف

ترشيحاتنا

الجيتار

عازف الجيتار الإسباني راؤول لابيلا: الجمهور المصري يمتلك ذائقة موسيقية استثنائية

مهرجان روتردام

مدير"روتردام للفيلم العربي": الدورة الـ26 تؤكد مكانة المهرجان كجسر للحوار الثقافي

صاروخ

محلل اقتصادي: تقييم «سبيس إكس» يعكس رهانات مستقبلية أكثر من الأداء المالي الحالي

بالصور

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

كاجوال لافت.. ياسمين عبد العزيز تظهر رفقة أحمد السقا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد