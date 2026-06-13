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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عدوية يقارب على الانتهاء من تحضيرات ألبومه الجديد

محمد عدوية
محمد عدوية
أحمد إبراهيم

يقارب الفنان محمد عدوية، على الانتهاء من تحضيرات ألبومه الجديد الذي سيخوض به منافسة موسم صيف 2026. 

ويطرح محمد عدوية الألبوم فى شهر أغسطس المقبل حيث يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين كما يقوم بتلحين عدد من الأغاني والألبوم من كلمات الشاعر يحيى مرسي. 

محمد عدوية يقدم اغنية تتر مسلسل علي كلاي 

كشف الفنان محمد عدوية عن كواليس غنائه لتتر مسلسل "علي كلاي"، مشيرًا إلى أن اختياره لهذه التجربة جاء بناءً على رغبة الفنان أحمد العوضي، الذي أبدى دائمًا إعجابه الكبير بأغاني والده الراحل أحمد عدوية.

وأضاف عدوية أن ظهور أغنية "يا بنت السلطان" لوالده في الحلقة الأولى من المسلسل يعكس مدى حب العوضي لتراث "عدوية"، كما أن العلاقة الطيبة بينهما ساهمت في خروج التعاون بشكل جميل وبسيط. وأعرب عن سعادته بأن التتر ظهر بإحساس صادق ومتوافق مع أجواء العمل.

وعن تحضيراته للتتر، أوضح عدوية أنه ليس من الضروري أن يشاهد الفنان حلقات المسلسل بالكامل قبل التسجيل، فالأمر غالبًا ما يعتمد على الفكرة العامة للحن والكلمات، خاصة أن صنّاع العمل يتابعون التفاصيل الدرامية بدقة لضمان كتابة كلمات تعبر عن روح المسلسل. كما أشار إلى أن اللون الشرقي المميز في اللحن كان من أبرز العناصر التي جذبته لهذا العمل.

وتحدث عدوية عن علاقته بدراما التترات، مؤكدًا أنه شارك في العديد من التجارب الناجحة سابقًا، لكنه يعتز بكل أعماله دون تفضيل عمل على آخر، لأن لكل تتر طابعه الخاص الذي حقق صدى طيبًا لدى الجمهور.

وأكد أن الدراما الشعبية قريبة منه ومن الجمهور، لأنها تعبر عن الناس البسيطة وهمومهم اليومية، مما يجعل الأغنية أكثر صدقًا وتأثيرًا. كما شدد على أن التتر رغم أهميته كعنصر جاذب للمشاهد، إلا أنه يظل جزءًا من منظومة متكاملة تعتمد على انسجام القصة، الإخراج، التمثيل، والموسيقى.

وأتم عدوية تصريحاته بالتأكيد على أن غناء التترات ليس حكرًا على نجوم الصف الأول، بل هناك أصوات شابة ومميزة قادرة على تقديم تترات ناجحة حتى لو لم تكن معروفة جماهيريًا، فالمعيار الحقيقي هو جودة الصوت وقدرته على التعبير. وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الشركة المتحدة، متمنيًا أن يظل الفن المصري محافظًا على هويته، ومقدمًا أعمالًا تليق بالجمهور العربي دائمًا.جابه الكبير بأغاني والده الراحل أحمد عدوية.

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