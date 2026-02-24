قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد عدوية: ظهور أغنية يا بنت السلطان في علي كلاي يعكس حب أحمد العوضي لوالدى

محمد عدوية ووالده
محمد عدوية ووالده
علا محمد

كشف الفنان محمد عدوية عن كواليس غنائه لتتر مسلسل "علي كلاي"، مشيرًا إلى أن اختياره لهذه التجربة جاء بناءً على رغبة الفنان أحمد العوضي، الذي أبدى دائمًا إعجابه الكبير بأغاني والده الراحل أحمد عدوية.

وأضاف عدوية أن ظهور أغنية "يا بنت السلطان" لوالده في الحلقة الأولى من المسلسل يعكس مدى حب العوضي لتراث "عدوية"، كما أن العلاقة الطيبة بينهما ساهمت في خروج التعاون بشكل جميل وبسيط. وأعرب عن سعادته بأن التتر ظهر بإحساس صادق ومتوافق مع أجواء العمل.

وعن تحضيراته للتتر، أوضح عدوية أنه ليس من الضروري أن يشاهد الفنان حلقات المسلسل بالكامل قبل التسجيل، فالأمر غالبًا ما يعتمد على الفكرة العامة للحن والكلمات، خاصة أن صنّاع العمل يتابعون التفاصيل الدرامية بدقة لضمان كتابة كلمات تعبر عن روح المسلسل. كما أشار إلى أن اللون الشرقي المميز في اللحن كان من أبرز العناصر التي جذبته لهذا العمل.

وتحدث عدوية عن علاقته بدراما التترات، مؤكدًا أنه شارك في العديد من التجارب الناجحة سابقًا، لكنه يعتز بكل أعماله دون تفضيل عمل على آخر، لأن لكل تتر طابعه الخاص الذي حقق صدى طيبًا لدى الجمهور.

وأكد أن الدراما الشعبية قريبة منه ومن الجمهور، لأنها تعبر عن الناس البسيطة وهمومهم اليومية، مما يجعل الأغنية أكثر صدقًا وتأثيرًا. كما شدد على أن التتر رغم أهميته كعنصر جاذب للمشاهد، إلا أنه يظل جزءًا من منظومة متكاملة تعتمد على انسجام القصة، الإخراج، التمثيل، والموسيقى.

وأتم عدوية تصريحاته بالتأكيد على أن غناء التترات ليس حكرًا على نجوم الصف الأول، بل هناك أصوات شابة ومميزة قادرة على تقديم تترات ناجحة حتى لو لم تكن معروفة جماهيريًا، فالمعيار الحقيقي هو جودة الصوت وقدرته على التعبير. وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الشركة المتحدة، متمنيًا أن يظل الفن المصري محافظًا على هويته، ومقدمًا أعمالًا تليق بالجمهور العربي دائمًا.جابه الكبير بأغاني والده الراحل أحمد عدوية.

الفنان محمد عدوية محمد عدوية تتر مسلسل علي كلاي علي كلاي أحمد العوضي والده الراحل أحمد عدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

ترشيحاتنا

سور المنطقة الأثرية

الكاوتش انفجر فجأة.. سيارة نقل تتسبب في تلفيات بسور المنطقة الأثرية

النيابة الإدارية

سبائك ذهبية.. إحالة 8 مسئولين بمصر الجديدة والنزهة قبلوا رشوة مقابل تصالح المخالفة

المتهم

القبض على سائق سيارة أجرة في الشرقية.. اعرف السبب

بالصور

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

