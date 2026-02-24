قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بتكلفة 250 ألف جنيه.. افتتاح عيادة الأسنان وأعمال تطوير وحدة دبيج بديرب نجم

محمد الطحاوي

افتتح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية عيادة طب الأسنان الجديدة وأعمال التطوير التي تمت بوحدة طب الأسرة بدبيج التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ٢٥٠ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك في حضور النائب عبدالباقي تركيا عضو مجلس النواب، والدكتور السيد شاور مدير عام طب الأسنان، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتور ماجد صالح مدير إدارة الأسنان الوقائي، والأستاذ محمود عبدالفتاح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتورة منار إبراهيم مديرة الإدارة الصحية بديرب نجم، وقيادات طب الأسنان، والإدارة الصحية، وممثلي المجتمع المدني بالقرية.

قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بافتتاح عيادة طب الأسنان والتي تم تطويرها وتجهيزها بالكامل، مؤكداً خلال الافتتاح على أهمية التطوير المستمر لمنشآت الرعاية الأولية، وتهيئة بيئة صحية تليق بالمواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لممثلي المجتمع المدني، والعاملين بالوحدة والإدارة الصحية، تقديراً لجهودهم المخلصة في دعم وتطوير الخدمات الصحية لخدمة أهالي مركز ومدينة ديرب نجم، مشيراً إلى أن دعم المجتمع المدني يمثل شريكاً أساسياً في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح قام الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بتفقد الأقسام المختلفة داخل الوحدة، متابعاً انتظام سير العمل، ومؤشرات الأداء، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وأدوية الرعاية الأولية، موجهاً بضرورة تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، مع تكثيف التوعية الصحية للمواطنين للاستفادة من خدمات عيادة الأسنان، كما تم المرور على معمل الدم ومعمل المتوطنة وعيادة تنظيم الأسرة، وقام بمتابعة مؤشرات أداء الفحوصات الطبية للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن أعمال التطوير التي تمت وبلغت تكلفتها ٢٥٠ ألف جنيه، شملت تجهيزات عيادة الأسنان من توفير كرسي الأسنان والأجهزة والمعدات والأدوات والخامات اللازمة، إلى جانب تغيير حوائط وأرضيات العيادة، وأعمال السباكة، بالإضافة إلى دهان واجهة الوحدة، بما يساهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لأهالي القرية والمناطق المجاورة لها.

وزارة الصحة بالشرقية يادة طب الأسنان الجديدة بديرب نجم

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

دعاء الإفطار

دعاء الإفطار.. انتهز ساعة الاستجابة لتحقق ما تريد

ملتقى الأزهر بلغة الإشار

في لفتة إنسانية.. "ملتقى الأزهر بلغة الإشارة" يضيء طريق الصم لاستقبال شهر رمضان

صلاة المرأة

ما حكم تناول دواء لتأخير الحيض من اجل صوم شهر رمضان كاملا؟.. الإفتاء تجيب

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى سنهوت التخصصي والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمنيا القمح

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

