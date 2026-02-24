بتكلفة 250 ألف جنيه.. افتتاح عيادة الأسنان وأعمال تطوير وحدة دبيج بديرب نجم

افتتح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية عيادة طب الأسنان الجديدة وأعمال التطوير التي تمت بوحدة طب الأسرة بدبيج التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ٢٥٠ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك في حضور النائب عبدالباقي تركيا عضو مجلس النواب، والدكتور السيد شاور مدير عام طب الأسنان، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتور ماجد صالح مدير إدارة الأسنان الوقائي، والأستاذ محمود عبدالفتاح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتورة منار إبراهيم مديرة الإدارة الصحية بديرب نجم، وقيادات طب الأسنان، والإدارة الصحية، وممثلي المجتمع المدني بالقرية.

قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بافتتاح عيادة طب الأسنان والتي تم تطويرها وتجهيزها بالكامل، مؤكداً خلال الافتتاح على أهمية التطوير المستمر لمنشآت الرعاية الأولية، وتهيئة بيئة صحية تليق بالمواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لممثلي المجتمع المدني، والعاملين بالوحدة والإدارة الصحية، تقديراً لجهودهم المخلصة في دعم وتطوير الخدمات الصحية لخدمة أهالي مركز ومدينة ديرب نجم، مشيراً إلى أن دعم المجتمع المدني يمثل شريكاً أساسياً في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح قام الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بتفقد الأقسام المختلفة داخل الوحدة، متابعاً انتظام سير العمل، ومؤشرات الأداء، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وأدوية الرعاية الأولية، موجهاً بضرورة تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، مع تكثيف التوعية الصحية للمواطنين للاستفادة من خدمات عيادة الأسنان، كما تم المرور على معمل الدم ومعمل المتوطنة وعيادة تنظيم الأسرة، وقام بمتابعة مؤشرات أداء الفحوصات الطبية للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن أعمال التطوير التي تمت وبلغت تكلفتها ٢٥٠ ألف جنيه، شملت تجهيزات عيادة الأسنان من توفير كرسي الأسنان والأجهزة والمعدات والأدوات والخامات اللازمة، إلى جانب تغيير حوائط وأرضيات العيادة، وأعمال السباكة، بالإضافة إلى دهان واجهة الوحدة، بما يساهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لأهالي القرية والمناطق المجاورة لها.