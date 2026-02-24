قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أخبار العالم

التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل


نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادرها القول بأن الجيش الأمريكي نقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط بعد جولة المحادثات الثانية مع إيران.


كما أشارت واشنطن بوست إلى أن بيانات تتبع الرحلات ذكرت أن أكثر من نصف الطائرات الأمريكية التي نشرت هبطت في قواعد بأوروبا.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، أن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح أي طرف، وذلك ردًا على استفسار حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران.

وأوضحت ماو نينج -خلال مؤتمر صحفي يومي- إن الصين تتابع عن كثب التطورات ذات الصلة، وتأمل أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس وأن تحل الخلافات عبر الحوار.

كما أعربت ماو عن أملها في أن "تغتنم" جميع الأطراف فرص السلام في الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الخامس، مضيفة :" ندعم أي جهود تُفضي إلى السلام، وفي الأيام الأخيرة، فُتح باب الحوار في الأزمة الأوكرانية، وتحافظ الأطراف المختلفة على زخم الحوار"، واصفةً الحوار والتفاوض بأنهما "السبيل الوحيد لتسوية الأزمة".

وأضافت: "نأمل أن تغتنم جميع الأطراف الفرص المتاحة لتحقيق اتفاق سلام شامل ودائم. الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للقيام بدور بناء في دفع عجلة التسوية السياسية للأزمة".

كما صرح ماو، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الصين قد استفادت من الحرب، بأن "موقف بكين موضوعي وواضح... فنحن ندعو دائمًا إلى إنهاء القتال".

وأضافت: "لن تُؤجج الصين الوضع ولن تستغله أبدًا لتحقيق مصالحها، ولن نقبل تبادل الاتهامات"

ومن المقرر أن تجتمع وفود من إيران والولايات المتحدة مجدداً في جنيف، سويسرا، يوم الخميس المقبل لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتكهنات باندلاع حرب وشيكة.

وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عمل عسكري ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون 10 إلى 15 يوماً.
 

