قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يستهدف سفينة في البحر الكاريبي ويعلن مقتل ثلاثة أشخاص

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
قسم الخارجي

أعلن الجيش الأمريكي، يوم الاثنين، أنه استهدف سفينة في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال، في أحدث حادثة من نوعها خلال الأشهر الأخيرة.

وذكر الجيش الأمريكي في منشور على منصة "إكس" أن السفينة كانت "تشارك في عمليات تهريب مخدرات"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وكانت القيادة الأمريكية الجنوبية، أعلنت في 14 فبراير الجاري تنفيذ ضربة على سفينة تابعة لمنظمات إرهابية بالكاريبي أسفرت عن مقتل  3 إرهابيين.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في وقت لاحق أن قواته العسكرية صعدت على متن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على منصة إكس مع البيان مروحية تهبط على سطحها، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشتيد برس الإخبارية الأمريكية.

وفي العاشر من فبراير الجاري، قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاجون) إن القوات الأمريكية صعدت على متن ناقلة نفط بعد مطاردة امتدت من البحر الكاريبي إلى المحيط الهندي، في وقت توسّع واشنطن نطاق عملياتها الجغرافي ضمن حملة مستمرة تستهدف أسطولاً خفياً يُستخدم لتصدير نفط خاضع للعقوبات.

وبحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ"، كانت السفينة "أكويلا 2" قد غادرت محطة "خوسيه" في فنزويلا مطلع ديسمبر، وبدا أنها متجهة إلى الصين. وقد جرى اعتراض السفينة أثناء توجهها نحو مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة الإندونيسيتين.

الجيش الأمريكي البحر الكاريبي وزارة الدفاع الأمريكية تهريب مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: النبي ربط شهر الصيام برؤية الهلال ليكون قائما على العلامات الشرعية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

لم يتجاوز الـ 18 عامًا… محمد رضا قابيل يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر

الارتباط

هل يجوز الارتباط في السر دون علم الأهل؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد