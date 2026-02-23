قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي

زيزو ورامز
زيزو ورامز
ميرنا محمود

حل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيفا في خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر».

و شارك رامز جلال فيديو مع زيزو  بعد إنتهاء المقلب و علق قائلا عبر إنستجرام:الصلح خير و الاهلي في دمي.

وخلال الحلقة، وجه رامز سؤالا لزيزو قائلًا: ايه حكاية تورطك في أزمات داخل غرفة ملابس الأهلي، كان رد نجم الأهلي واضحًا وحاسمًا هذا الكلام عار تماما عن الصحة، والكلام ده مبيحصلش في الأهلي أساسا.

وتابع: "البعض ردد أن بعض لاعبي الأهلي يشعرون بالغيرة مني بسبب راتبي وأنهم افتعلوا معي مشادة بسبب ذلك وهذا غير صحيح بالمرة"

ويعتمد البرنامج على تنفيذ مقالب في عدد من نجوم الفن والمشاهير من مختلف الدول العربية، ويُعرض يوميًا خلال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 5:50 مساءً، بالتزامن مع أذان المغرب، عبر قناة MBC مصر.

برنامج رامز ليلفل الوحش

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم من أبرزهم النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

وبدت على الفنانين علامات الصدمة والتوتر بعد أن أطلق عليهم سوائل بألوان مختلفة غمرت ملابسهم وشعرهم، وظهرت تعبيرات الفنانين بين الذهول والخوف بعد الصدمة الأولى.

زيزو الاهلي رامز ليفل الوحش رامز جلال

