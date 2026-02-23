زيزو يقترب من العودة إلى تدريبات الأهلي الجماعية ..تفاصيل

اقترب النادي الأهلي من حسم موقف لاعبه أحمد مصطفى "زيزو" خلال الأيام المقبلة، بعد مباراة الفريق ضد زد إف سي المقررة يوم السبت ضمن منافسات الدوري، وسيحدد النادي موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات رسميًا عقب مواجهة الفريق.

ويعاني "زيزو" من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي، في بطولة الدوري، وغاب على إثرها عن المباريات الأخيرة للفريق الأحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وسموحة، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى:

حراس المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد أحمد "سيحا".

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - يوسف بلعمري - هادي رياض - أحمد عيد - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج.

الهجوم: يلسين كامويش - محمد شريف - أشرف بن شرقي - مروان عثمان - طاهر محمد