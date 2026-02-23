حلقة للتاريخ.. شوبير يستضيف نادر شوقي ببرنامجه "أقر واعترف"

روج الإعلامي أحمد شوبير، لحلقة برنامجه “أقر واعترف” الذي يعرض خلال شهر رمضان على شاشة النهار.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: "حلقة للتاريخ أقر وأعترف يفتح الليلة الصناديق السوداء! نادر شوقي يقرر وضع النقاط فوق الحروف في أصعب مواجهة تليفزيونية.. قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت ؟ الليلة، الحقيقة كاملة، والتفاصيل الغائبة وتصريحات تسمعها لأول مرة.. حلقة لن تمر مرور الكرام، والتاريخ سيسجل كل كلمة".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الاهلي من ترتيب الدوري في حالة الفوز علي سموحة

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" في حال فوز الأهلي على سموحة الليلة، سيتصدر ترتيب الدوري المصري مؤقتًا.