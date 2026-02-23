شوبير يفجر مفاجأة حول مباراة الأهلي وسموحة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الاهلي من ترتيب الدوري في حالة الفوز علي سموحة

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" في حال فوز الأهلي على سموحة الليلة، سيتصدر ترتيب الدوري المصري مؤقتًا.

ويترقب عشاق الكرة المصرية دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع الأهلي مع سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موقف الفريقين في جدول الدوري

خاض الأهلي 16 مباراة حتى الآن جمع خلالها 33 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وخسر لقاءا واحدًا، وسجل لاعبوه 27 هدفا بينما تلقت شباكه 15 هدفا.

في المقابل، لعب سموحة 17 مباراة، جمع خلالها 25 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 والخسارة في 4 وسجل لاعبوه 15 هدفا مقابل 11 هدفا استقبلتها شباكهم.