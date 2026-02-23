الأهلي ضد سموحة.. معلومات وأرقام مهمة قبل قمة الجولة 19 بالدوري المصري

يترقب عشاق الكرة المصرية دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع الأهلي مع سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موقف الفريقين في جدول الدوري

خاض الأهلي 16 مباراة حتى الآن جمع خلالها 33 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وخسر لقاءا واحدًا، وسجل لاعبوه 27 هدفا بينما تلقت شباكه 15 هدفا.

في المقابل، لعب سموحة 17 مباراة، جمع خلالها 25 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 والخسارة في 4 وسجل لاعبوه 15 هدفا مقابل 11 هدفا استقبلتها شباكهم.

الأهلي يتفوق في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلي نحو 39.55 مليون يورو وهو ما يزيد عشر مرات عن القيمة التسويقية لفريق سموحة البالغة 4.60 مليون يورو مما يعكس الفارق الكبير بين الفريقين من الناحية الاقتصادية واللاعبين.

أرقام توروب مع الأهلي

تعد هذه المباراة رقم 25 للمدرب الدنماركي يس توروب منذ توليه القيادة الفنية للأهلي في أكتوبر 2025 خلال 24 مباراة سابقة حقق الفريق 12 فوزا وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدفا مقابل 19 هدفا استقبلتها شباكهم.

وعلى الصعيد الأفريقي قاد توروب الفريق في 8 مباريات حتى الآن فاز في 4 وتعادل في 4.

آخر ظهور في الدوري

في الجولة الأخيرة حقق الأهلي الفوز على الجونة بهدف دون رد بينما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بنفس النتيجة ما يزيد حدة التوقعات لمواجهة اليوم.

تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة

التقى الفريقان في 30 مباراة تاريخيا فاز الأهلي في 17 مواجهة مقابل 4 انتصارات لسموحة بينما انتهت 9 مباريات بالتعادل (5 إيجابية و4 سلبية) سجل المارد الأحمر 48 هدفًا في شباك سموحة، مقابل 23 هدفًا استقبلها.