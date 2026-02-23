واعظات الأوقاف تواصلن تقديم دروس التراويح في عدد من المحافظات| صور

واصلت واعظات وزارة الأوقاف أداء دروس وخواطر التراويح في عدد من المساجد على مستوى الجمهورية مع انطلاق شهر رمضان المبارك، حيث تناولت اللقاءات بيان فضل الشهر الكريم، ومكانته في الإسلام، وكونه شهر القرآن والطاعات ومضاعفة الحسنات.

وشهدت الدروس طرح موضوعات متنوعة، من بينها: فضل الصيام وأثره في تزكية النفس، وبيان أهمية اغتنام ليالي رمضان بالمحافظة على النوافل وكثرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب الإجابة عن عدد من الأسئلة الفقهية المتعلقة بأحكام الصيام، خاصة ما يتصل بفقه المرأة في رمضان.

وتضمنت خواطر التراويح التأكيد على آداب المسجد وآداب صلاة الجماعة، والتحذير من إطلاق اللسان بما يفسد أجر الصائم، مع إبراز المعاني الإيمانية للشهر الكريم، وترسيخ القيم السلوكية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في أيامه المباركة.

تأتي هذه الدروس في إطار الدور الدعوي والتثقيفي للواعظات خلال شهر رمضان، بما يسهم في تعميق الفهم الصحيح للعبادات، وربط الصيام بمقاصده التربوية والإيمانية، وترسيخ منهج الوسطية والوعي الرشيد بين رواد المساجد.