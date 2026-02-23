قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
ديني

واعظات الأوقاف تواصلن تقديم دروس التراويح في عدد من المحافظات| صور

إحدى الدروس بالمحافظات
إحدى الدروس بالمحافظات
عبد الرحمن محمد

واصلت واعظات وزارة الأوقاف أداء دروس وخواطر التراويح في عدد من المساجد على مستوى الجمهورية مع انطلاق شهر رمضان المبارك، حيث تناولت اللقاءات بيان فضل الشهر الكريم، ومكانته في الإسلام، وكونه شهر القرآن والطاعات ومضاعفة الحسنات.

وشهدت الدروس طرح موضوعات متنوعة، من بينها: فضل الصيام وأثره في تزكية النفس، وبيان أهمية اغتنام ليالي رمضان بالمحافظة على النوافل وكثرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب الإجابة عن عدد من الأسئلة الفقهية المتعلقة بأحكام الصيام، خاصة ما يتصل بفقه المرأة في رمضان.

وتضمنت خواطر التراويح التأكيد على آداب المسجد وآداب صلاة الجماعة، والتحذير من إطلاق اللسان بما يفسد أجر الصائم، مع إبراز المعاني الإيمانية للشهر الكريم، وترسيخ القيم السلوكية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في أيامه المباركة.

تأتي هذه الدروس في إطار الدور الدعوي والتثقيفي للواعظات خلال شهر رمضان، بما يسهم في تعميق الفهم الصحيح للعبادات، وربط الصيام بمقاصده التربوية والإيمانية، وترسيخ منهج الوسطية والوعي الرشيد بين رواد المساجد.

واعظات الأوقاف المحافظات دروس التراويح

