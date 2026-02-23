جلسة ساخنة في ميت عقبة.. ماذا قال عواد في تحقيق الزمالك؟

خضع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك للتحقيق داخل مقر القلعة البيضاء على خلفية أزمته الأخيرة بشأن الاعتراض على الجلوس على مقاعد البدلاء وما تبعها من قرار تأديبي باستبعاده من المباريات.

وصول محمد عواد إلى مقر الزمالك

وصل محمد عواد إلى مقر النادي في ميت عقبة في التاسعة مساء أمس الأحد حيث خضع لجلسة تحقيق أمام الشئون القانونية استمرت قرابة ثلاث ساعات تم خلالها الاستماع إلى أقواله بشأن الواقعة.

وخلال الجلسة، أكد عواد أنه لم يرتكب أي خطأ يستدعي توقيع عقوبة مالية عليه مشددا على أن اعتراضه كان بدافع رغبته في المشاركة وحرصه على مصلحة الفريق ونتائجه إلى جانب جاهزيته الفنية والبدنية لحراسة المرمى.

تساؤلات حول العقوبة والاستبعاد

وتساءل الحارس الدولي السابق عن أسباب توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه دون صدور أي تجاوز منه بحق الفريق أو الجهاز الفني كما أبدى استغرابه من خروجه من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

وجدد عواد تمسكه بالاستمرار داخل صفوف الزمالك مؤكدًا أنه لا يفكر في الرحيل عن ميت عقبة، ولو كان يرغب في ذلك لوافق على العروض التي تلقاها سابقا لكنه فضل البقاء والتضحية من أجل النادي.

مذكرة لمجلس الإدارة

ومن المنتظر أن ترفع الشئون القانونية مذكرة بنتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النادي وجهاز الكرة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب، وفقًا لما أسفرت عنه جلسة الاستماع.