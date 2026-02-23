قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
رياضة

جلسة ساخنة في ميت عقبة.. ماذا قال عواد في تحقيق الزمالك؟

منتصر الرفاعي

خضع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك للتحقيق داخل مقر القلعة البيضاء على خلفية أزمته الأخيرة بشأن الاعتراض على الجلوس على مقاعد البدلاء وما تبعها من قرار تأديبي باستبعاده من المباريات.

وصول محمد عواد إلى مقر الزمالك

وصل محمد عواد إلى مقر النادي في ميت عقبة في التاسعة مساء أمس الأحد حيث خضع لجلسة تحقيق أمام الشئون القانونية استمرت قرابة ثلاث ساعات تم خلالها الاستماع إلى أقواله بشأن الواقعة.

وخلال الجلسة، أكد عواد أنه لم يرتكب أي خطأ يستدعي توقيع عقوبة مالية عليه مشددا على أن اعتراضه كان بدافع رغبته في المشاركة وحرصه على مصلحة الفريق ونتائجه إلى جانب جاهزيته الفنية والبدنية لحراسة المرمى.

تساؤلات حول العقوبة والاستبعاد

وتساءل الحارس الدولي السابق عن أسباب توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه دون صدور أي تجاوز منه بحق الفريق أو الجهاز الفني كما أبدى استغرابه من خروجه من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

وجدد عواد تمسكه بالاستمرار داخل صفوف الزمالك مؤكدًا أنه لا يفكر في الرحيل عن ميت عقبة، ولو كان يرغب في ذلك لوافق على العروض التي تلقاها سابقا لكنه فضل البقاء والتضحية من أجل النادي.

مذكرة لمجلس الإدارة

ومن المنتظر أن ترفع الشئون القانونية مذكرة بنتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النادي وجهاز الكرة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب، وفقًا لما أسفرت عنه جلسة الاستماع.

محمد عواد الزمالك تحقيق محمد عواد مجلس إدارة الزمالك

