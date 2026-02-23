رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

يعانى الكثير من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة التى تتسبب فى الإحراج الشديد لدى البعض، لذا نقدم لك فى هذا التقرير أسباب رائحة الفم الكريهة و كيفية القضاء عليها.

أسباب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام

أثناء الصيام يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل من خلال التنفس والتعرّق.

ويُعد الجفاف أحد الأسباب الرئيسية لظهور رائحة الفم الكريهة خلال الصيام، إذ يؤدي جفاف الفم إلى تقليل إنتاج اللعاب، الذي يعمل كوسيلة حماية طبيعية ضد البكتيريا. ونتيجة لذلك، تتكاثر البكتيريا بشكل أسرع، مما يؤدي إلى إنتاج مركبات ذات رائحة غير مستحبة.

كيفية القضاء على رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام..

١-شرب كميات كافية من الماء خلال فترتي الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم، فالماء يساعد على الحفاظ على إنتاج كافٍ من اللعاب، مما يقلل من جفاف الفم ويحدّ من رائحة الفم الكريهة.

٢- تجنب المشروبات التي قد تسبب الجفاف، مثل القهوة، والشاي المحتوي على الكافيين، والمشروبات الغازية، لأنها قد تزيد من فقدان سوائل الجسم.

