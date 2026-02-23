احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

تعد الطعمية من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، التي تقلل الشعور بالجوع لفترات طويلة، لذا يفضل الكثير من الأشخاص تناولها فى السحور ولكن لا يعلم البعض أضرارها .

لذا نقدم لكم فى هذا التقرير أضرار الطعميه وفقا لموقع هيلثي لاين.

أضرار تناول الطعميه على السحور ..

١- تعتمد أضرار الطعمية على المكونات المضافة إليها وطريقة إعدادها، فعادة ما يتم استخدام القلي العميق لإعدادها مما يزيد محتواها من الدهون والسعرات الحرارية .





٢- يستخدم كثير من المطاعم زيتاً منخفض الجودة أو مكرر أو مستخدم عدة مرات للقلي ويقومون بتسخينه لدرجة أعلى من درجة احتراق الزيت أو تبخره مما يؤدي إلى تكون مركبات مسرطنة فيه.





وعليه فإن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المقلية قلياً عميقاً بشكل متكرر أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، وأمراض القلب، ومرض السكري، والسرطان.





٣- يجب الانتباه إلى كميات الملح التي تضاف إلى الطعمية، وكميات الملح المستخدمة في المضافات الأخرى ، فقد تساهم في استهلاك الشخص لكميات صوديوم أعلى من المسموح به .